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  • Extrapequeño y ligero para su bebé
  • Extrapequeño y ligero para su bebé
  • Extrapequeño y ligero para su bebé
  • Extrapequeño y ligero para su bebé
  • Extrapequeño y ligero para su bebé
  • Extrapequeño y ligero para su bebé
  • Extrapequeño y ligero para su bebé
  • Extrapequeño y ligero para su bebé
  • Extrapequeño y ligero para su bebé
  • Extrapequeño y ligero para su bebé

Descatalogado

Philips AventChupete Mini

SCF151/02

4.4
| (14) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Extrapequeño y ligero para su bebé
El chupete Mini de Philips Avent calma a bebés pequeños de hasta 2 meses de edad. Nuestro pequeño y ligero disco se adapta cómodamente al recién nacido sin tocar la nariz. Nuestras tetinas ortodónticas y plegables respetan el desarrollo oral del bebé.
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Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Ajuste cómodo para su recién nacido

Extrapequeño y ligero para su bebé

  • Ajuste perfecto para su recién nacido

  • De 0 a 2 meses

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

Extrapequeño y ligero para bebés pequeños

Extrapequeño y ligero para bebés pequeños

El disco del chupete Mini es extrapequeño y ligero para bebés pequeños de hasta 2 meses.

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las madres cómo responden sus pequeños a las tetinas de Philips Avent y 9 de cada 10 bebés aceptan nuestros chupetes.*

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.4

de 4

14

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

2

19/07/2015

España

España

Fantástico

Es un chupete pequeño y va muy bien en las primeras semanas. Creo que para prematuros tiene que ir muy bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF151/01 Chupete Mini

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF151/01 Chupete Mini

19/10/2022

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist perfekt für Neugeborene

Das Produkt ist von der Größe her perfekt für Neugeborene. Finde es sehr schade das es die nicht mehr gibt. Wollte die gerne wieder kaufen für unser Baby das unterwegs ist.

Ventajas

Klein und perfekter Sitz

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF151/03 Mini-Schnuller

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF151/03 Mini-Schnuller

21/04/2020

Italia

Italia

simpatica mela

Prima di acquistare questo ciuccio ho letto una marea di recensioni su internet e ho scelto lui perché lo definivano migliore. L'ho comprato ancora prima che nascesse mio bambino e nel momento del bisogno non mi ha tradito. L'ha accettato subito e non ne voleva altri.

Ventajas

piccoli dimensioni, simpatico design, cappuccio di protezione

Contras

Non ne ho trovati

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF151/00 Succhietto Mini

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF151/00 Succhietto Mini

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Fabricante del año (2014)

  2. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. La marca de chupetes número 1 en el mundo

  4. Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo

  5. Testado online con 100 madres, Reino Unido 2012