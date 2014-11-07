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  • Diseñado para las necesidades diarias de su bebé
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Descatalogado

Philips AventChupete Classic

SCF170/21

4.5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Diseñado para las necesidades diarias de su bebé

Ayuda a satisfacer las necesidades básicas de tu pequeño en todo momento con el chupete Philips Avent Classic. Disponible en una gama de colores, nuestras tetinas ortodónticas respetan el desarrollo oral del bebé.

Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Chupete con diseño elegante y aspecto cristalino.

Diseñado para las necesidades diarias de su bebé

  • Para mayor comodidad

  • 0-6 meses

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Nueve de cada diez bebés aceptan nuestros chupetes*

Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las madres cómo responden sus pequeños a las tetinas de Philips Avent y 9 de cada 10 bebés aceptan nuestros chupetes.*

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

07/11/2014

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Toller Schnuller!

Mein Kind hat anfangs keine Schnuller genommen. Ich habe verschiedene Firmen und Sorten ausprobiert und bin schließlich auf Avent gestoßen. Und endlich habe ich einen Schnuller gefunden, den es angenommen hat.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF170/19 Classic pacifier

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF170/19 Classic pacifier

05/10/2011

France

France

beau design et discrète

pas de BPA et discrète une fois dans la bouche du bébé

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF170/19 Sucette classique

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF170/19 Sucette classique

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La marca de chupetes número 1 en el mundo

  2. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo

  4. Fabricante del año (2014)

  5. Testado online con 100 madres, Reino Unido 2012