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Política de devolución de 30 días
Descatalogado
Diseñado para las necesidades diarias de su bebé
Ayuda a satisfacer las necesidades básicas de tu pequeño en todo momento con el chupete Philips Avent Classic. Disponible en una gama de colores, nuestras tetinas ortodónticas respetan el desarrollo oral del bebé.
Para mayor comodidad
0-6 meses
Anatómico y sin BPA
2 unidades
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las madres cómo responden sus pequeños a las tetinas de Philips Avent y 9 de cada 10 bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*
4.5
de 4
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
JaneDoe
07/11/2014
Deutschland
Comprador verificado
Toller Schnuller!
Mein Kind hat anfangs keine Schnuller genommen. Ich habe verschiedene Firmen und Sorten ausprobiert und bin schließlich auf Avent gestoßen. Und endlich habe ich einen Schnuller gefunden, den es angenommen hat.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF170/19 Classic pacifier
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF170/19 Classic pacifier
gum92
05/10/2011
France
beau design et discrète
pas de BPA et discrète une fois dans la bouche du bébé
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF170/19 Sucette classique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF170/19 Sucette classique
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca de chupetes número 1 en el mundo
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo
Fabricante del año (2014)
Testado online con 100 madres, Reino Unido 2012