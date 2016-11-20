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Descatalogado
Calme con los orificios de ventilación
0-6 meses
Anatómico y sin BPA
2 unidades
La piel necesita transpirar, especialmente la de su pequeño. Nuestro escudo cuenta con 6 agujeros de aireación para aumentar el flujo de aire, diseñados para reducir la irritación de la piel.
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las madres cómo responden sus pequeños a las tetinas de Philips Avent y 9 de cada 10 bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
4.6
de 4
42
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
mibebeyyo
20/11/2016
España
chupetes con ventilación
Chupetes para niños de 6/18 meses con divertidos diseños y muy cómodos de poner al bebé por su diseño que permite ambas orientaciones..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Danielaela
17/11/2016
España
Precioso
Un diseño moderno y elegante, además de muy práctico. Mi niña está encantada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
iuliia13
13/11/2016
España
muy cómodos de usar
Si hablamos de Chupetes, comentar que es muy comodo,agradable y con un diseño no sobrecargado, Viene con tapa protectora, súperutil. Son anatómicos y favorecen el agarre. Chupetes tienen buena adaptación con la boca del bebé.La silicona de los chupetes es apropiada y la corriente de aire es suave para los más pequeños.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca de chupetes número 1 en el mundo
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo
Testado online con 100 madres, Reino Unido 2012
Fabricante del año (2014)