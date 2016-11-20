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Descatalogado
0-3 meses
Sin BPA (bisfenol A)
Las tetinas ortodónticas, ventiladas, planas y simétricas de Philips Avent aseguran el desarrollo natural del paladar, dientes y encías; incluso cuando el chupete acaba del revés en la boca del bebé.
La tetina de silicona de Philips Avent no tiene sabor ni olor, por ello es más probable que sea aceptada por su bebé. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se pone pegajosa. La tetina es resistente, duradera y no se deformará ni perderá el color con el tiempo.
Para mantener las tetinas esterilizadas y protegidas de la suciedad
4.6
de 4
42
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
mibebeyyo
20/11/2016
España
chupetes con ventilación
Chupetes para niños de 6/18 meses con divertidos diseños y muy cómodos de poner al bebé por su diseño que permite ambas orientaciones..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Danielaela
17/11/2016
España
Precioso
Un diseño moderno y elegante, además de muy práctico. Mi niña está encantada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
iuliia13
13/11/2016
España
muy cómodos de usar
Si hablamos de Chupetes, comentar que es muy comodo,agradable y con un diseño no sobrecargado, Viene con tapa protectora, súperutil. Son anatómicos y favorecen el agarre. Chupetes tienen buena adaptación con la boca del bebé.La silicona de los chupetes es apropiada y la corriente de aire es suave para los más pequeños.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF172/22 Freeflow pacifiers
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
No cuelgue el chupete alrededor del cuello del bebé, ya que puede suponer un peligro de estrangulación.
9 de cada 10 bebés aceptan el chupete Philips Avent (pruebas online con 100 madres, Reino Unido 2012)