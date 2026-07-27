ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Brillan en la oscuridad, sin BPA
  • Brillan en la oscuridad, sin BPA
  • Brillan en la oscuridad, sin BPA
  • Brillan en la oscuridad, sin BPA

Descatalogado

Philips AventChupetes nocturnos

SCF176/20

Brillan en la oscuridad, sin BPA
Las tetinas ortodónticas, flexibles y simétricas de Philips Avent respetan el desarrollo natural del paladar del bebé, de sus dientes y encías. Todos los chupetes de Philips Avent son de silicona, insípidos e inodoros. Los colores están sujetos a cambio.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Chupete con una exclusiva anilla que brilla en la oscuridad.

Brillan en la oscuridad, sin BPA

  • 0-3 meses

  • Sin BPA (bisfenol A)

Tetina de silicona anatómica

Tetina de silicona anatómica

Las tetinas ortodónticas, ventiladas, planas y simétricas de Philips Avent aseguran el desarrollo natural del paladar, dientes y encías; incluso cuando el chupete acaba del revés en la boca del bebé.

Tetinas suaves de silicona

Tetinas suaves de silicona

La tetina de silicona de Philips Avent no tiene sabor ni olor, por ello es más probable que sea aceptada por su bebé. La silicona es suave, transparente, fácil de limpiar y no se pone pegajosa. La tetina es resistente, duradera y no se deformará ni perderá el color con el tiempo.

Cápsula protectora

Cápsula protectora

Para mantener las tetinas esterilizadas y protegidas de la suciedad

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No cuelgue el chupete alrededor del cuello del bebé, ya que puede suponer un peligro de estrangulación.

  2. 9 de cada 10 bebés aceptan el chupete Philips Avent (pruebas online con 100 madres, Reino Unido 2012)