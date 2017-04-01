Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Descatalogado
SCF176/22
Con anilla que brilla en la oscuridad
6-18 meses
Anatómico y sin BPA
2 unidades
Sabemos que conseguir que su bebé se vuelva a dormir es importante. Nuestra exclusiva anilla que brilla en la oscuridad le ayuda a encontrar este chupete sin tener que encender la luz.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*
2.6
de 4
27
Reseñas
Carlotaandmami
01/04/2017
España
Muy original lque la anilla brille en la oscuridad
Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/24 Chupete nocturno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/24 Chupete nocturno
LauraPaan
11/12/2013
España
El mejor
Me costó mucho que mi hija quisiera chupete, intente con varias marcas y formas y no habia manera hasta que probe con los de esta marca y por fin!!! Mi pequeñaja me empezo a dar un poco de descanso por la noche, lo aceptó a la primera y, cuando durmiendo se le cae y se despierta no me hace falta encender la luz y andar buscandolo por la cuna, se ve perfectamente en la oscuridad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/22 Chupete nocturno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/22 Chupete nocturno
Concy
13/10/2018
Italia
Domanda
Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/24 Succhietto Night Time
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/24 Succhietto Night Time
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Exponga las anillas a la luz antes de utilizarlas para que brillen en la oscuridad.
La marca de chupetes número 1 en el mundo
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo
Fabricante del año (2014)