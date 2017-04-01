ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Calmante cómodo a la hora de dormir
  • Calmante cómodo a la hora de dormir
  • Calmante cómodo a la hora de dormir
  • Calmante cómodo a la hora de dormir
  • Calmante cómodo a la hora de dormir
  • Calmante cómodo a la hora de dormir
  • Calmante cómodo a la hora de dormir
  • Calmante cómodo a la hora de dormir
  • Calmante cómodo a la hora de dormir
  • Calmante cómodo a la hora de dormir

Descatalogado

Philips AventChupete nocturno

SCF176/22

2.6
| (27) Reseñas
Calmante cómodo a la hora de dormir
Calme a su bebé a la hora de dormir al bebé con el chupete Philips Avent Classic Nocturno: su anilla que brilla en la oscuridad hace que sea más fácil encontrarlo de noche. Mientras duerme, nuestras tetinas ortodónticas respetan el desarrollo oral del bebé.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Exclusiva anilla que brilla en la oscuridad

Calmante cómodo a la hora de dormir

  • Con anilla que brilla en la oscuridad

  • 6-18 meses

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

Encuentre la anilla que brilla en la oscuridad de forma más fácil a la hora de dormir

Encuentre la anilla que brilla en la oscuridad de forma más fácil a la hora de dormir

Sabemos que conseguir que su bebé se vuelva a dormir es importante. Nuestra exclusiva anilla que brilla en la oscuridad le ayuda a encontrar este chupete sin tener que encender la luz.*

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.6

de 4

27

Reseñas

01/04/2017

España

España

Muy original lque la anilla brille en la oscuridad

Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF176/24 Chupete nocturno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF176/24 Chupete nocturno

11/12/2013

España

España

El mejor

Me costó mucho que mi hija quisiera chupete, intente con varias marcas y formas y no habia manera hasta que probe con los de esta marca y por fin!!! Mi pequeñaja me empezo a dar un poco de descanso por la noche, lo aceptó a la primera y, cuando durmiendo se le cae y se despierta no me hace falta encender la luz y andar buscandolo por la cuna, se ve perfectamente en la oscuridad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF176/22 Chupete nocturno

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF176/22 Chupete nocturno

13/10/2018

Italia

Italia

Domanda

Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF176/24 Succhietto Night Time

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF176/24 Succhietto Night Time

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. Exponga las anillas a la luz antes de utilizarlas para que brillen en la oscuridad.

  2. La marca de chupetes número 1 en el mundo

  3. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  4. Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo

  5. Fabricante del año (2014)