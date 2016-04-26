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Descatalogado
SCF176/28
Con anilla que brilla en la oscuridad
0-6 meses
Anatómico y sin BPA
2 unidades
Sabemos que conseguir que su bebé se vuelva a dormir es importante. Nuestra exclusiva anilla que brilla en la oscuridad le ayuda a encontrar este chupete sin tener que encender la luz.*
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las madres cómo responden sus pequeños a las tetinas de Philips Avent y 9 de cada 10 bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
3.4
de 4
30
Reseñas
PledesmA
26/04/2016
España
Perfectos
Se ven bien en la oscuridad. Tamaño perfecto y de un buen material Mi niña ha cambiado de otra marca a los chupetes de avent y enseguida los acepto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/18 Chupete nocturno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/18 Chupete nocturno
twilightes
04/12/2013
España
genial
elige estos chupetes para mi peque cuando nació,todo un acierto,por una parte no tuve ningun problema para compaginarlo con la lactancia materna y por otra parte resultaba genial que se iluminara y pudiera encontrarlo cuando se le caía sin tener que dar la luz
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/18 Chupete nocturno
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/18 Chupete nocturno
Verutska
28/05/2019
Portugal
Este produto é excelente quando a bebé perde a chupeta no escuro.
O conforto do costume mas visível de noite. Aconselho este produto assim como todos os que conheço da Philips Avent
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/18 Chupeta nocturna
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF176/18 Chupeta nocturna
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Exponga las anillas a la luz antes de utilizarlas para que brillen en la oscuridad.
Testado online con 100 madres, Reino Unido 2012
La marca de chupetes número 1 en el mundo
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo
Fabricante del año (2014)