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Descatalogado
Calma con la comodidad del aire
0-6 m
Anatómicos y sin BPA
1 unidad
La piel necesita transpirar, especialmente la de su pequeño. Nuestro escudo cuenta con 6 agujeros de aireación para aumentar el flujo de aire, diseñados para reducir la irritación de la piel.
Los bebés saben lo que les gusta. Preguntamos a las madres cómo responden sus pequeños a las tetinas de Philips Avent y 9 de cada 10 bebés aceptan nuestros chupetes.*
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
4.1
de 4
11
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
NixJay
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/23 Freeflow soothers
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/23 Freeflow soothers
Ariana
01/11/2012
United Kingdom
Breastfeed baby took this dummy
I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/23 Freeflow soothers
Sí, recomiendo este producto
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eky8985
05/10/2017
Italia
Usa solo questo
Ho questo gigio perché prima del parto ho acquistato il giornale "io e il mio bimbo" che era in edicola con il gigio in omaggio, mio figlio dal primo momento ha accettato solo questo, nonostante io abbia provato con altri, ma li sputava tutti. Ovviamente lo consiglio ma è altrettanto ovvio che la cosa è soggettiva, varia da bimbo a bimbo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/13 Succhietti Airflow
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF178/13 Succhietti Airflow
La marca número 1 de chupetes a nivel mundial
Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento
Probado en línea con 100 mamás, Reino Unido, 2012
Fabricante del año 2014