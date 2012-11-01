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  • Trate la piel delicada con la comodidad del aire
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Descatalogado

Philips AventChupetes Freeflow

SCF178/24

4.1
| (11) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Trate la piel delicada con la comodidad del aire
Permita que la piel de su pequeño respire con el chupete Freeflow de Philips Avent. El disco curvo cuenta con seis orificios de ventilación para permitir un flujo de aire adicional, que ayuda a reducir la irritación de la piel. Nuestra tetina flexible y anatómica respeta el desarrollo bucal natural de su bebé.
Ver todos los beneficios

Los orificios de ventilación adicionales permiten que la piel respire

Trate la piel delicada con la comodidad del aire

  • Calma con la comodidad del aire

  • 6-18m

  • Anatómicos y sin BPA

  • Pack de 2

Los agujeros de aireación extra permiten que la piel del bebé transpire

Los agujeros de aireación extra permiten que la piel del bebé transpire

La piel necesita transpirar, especialmente la de su pequeño. Nuestro escudo cuenta con 6 agujeros de aireación para aumentar el flujo de aire, diseñados para reducir la irritación de la piel.

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

11

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

4
2

01/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Breastfeed baby took this dummy

I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF178/23 Freeflow soothers

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF178/23 Freeflow soothers

01/11/2012

United Kingdom

United Kingdom

Breastfeed baby took this dummy

I had tried 3 different makes and I googled dummies taken by breastfeed babies and went out to get this dummy. It worked so I am a happy Mommy!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF178/23 Freeflow soothers

Sí, recomiendo este producto

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05/10/2017

Italia

Italia

Usa solo questo

Ho questo gigio perché prima del parto ho acquistato il giornale "io e il mio bimbo" che era in edicola con il gigio in omaggio, mio figlio dal primo momento ha accettato solo questo, nonostante io abbia provato con altri, ma li sputava tutti. Ovviamente lo consiglio ma è altrettanto ovvio che la cosa è soggettiva, varia da bimbo a bimbo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF178/13 Succhietti Airflow

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF178/13 Succhietti Airflow

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Avisos legales

  1. La marca número 1 de chupetes a nivel mundial

  2. Por motivos de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Nuestra variedad ayuda a las madres y a los bebés en cada etapa del crecimiento

  4. Fabricante del año 2014