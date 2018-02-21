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  • Ayuda en el desarrollo de su hijo
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Descatalogado

Philips AventChupetes ventilados

SCF186/24

4.4
| (37) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Ayuda en el desarrollo de su hijo
Los chupetes de Philips Avent 18m+ ayudan al desarrollo de su hijo y se adaptan a las cambiantes necesidades. Su tetina resistente a los mordiscos respeta el crecimiento de dientes y encías, y a la vez ofrece comodidad. Disponible en una amplia gama de bonitos diseños y colores.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Tetina resistente a los mordiscos

Ayuda en el desarrollo de su hijo

  • Tetina resistente a los mordiscos

  • 18m+

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

Tetina resistente a los mordiscos para niños

Tetina resistente a los mordiscos para niños

La tetina resistente a los mordiscos de este chupete está especialmente diseñada para bebés de más edad.*

Los agujeros de aireación extra permiten que la piel del bebé transpire

Los agujeros de aireación extra permiten que la piel del bebé transpire

La piel necesita transpirar, especialmente la de su pequeño. Nuestro escudo cuenta con 6 agujeros de aireación para aumentar el flujo de aire, diseñados para reducir la irritación de la piel.

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

37

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

3

21/02/2018

España

España

Muy confortable

A mi niña le gusta mucho esto chupete. Muy guay y además confortable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF186/24 Chupetes ventilados

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF186/24 Chupetes ventilados

19/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

fun design

still use for my daughter at night and we both really like the designs.

Esta reseña se realizó para SCF186/23 Freeflow soothers

Esta reseña se realizó para SCF186/23 Freeflow soothers

16/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Daughter still likes for sleeping

My daughrter still finds these very comfortable and helps her sleep

Esta reseña se realizó para SCF186/23 Freeflow soothers

Esta reseña se realizó para SCF186/23 Freeflow soothers

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. La marca de chupetes número 1 en el mundo

  2. Este chupete no debe utilizarse como mordedor. Resistente a mordiscos ocasionales.

  3. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  4. Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo

  5. Fabricante del año (2014)