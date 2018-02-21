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Tetina resistente a los mordiscos
18m+
Anatómico y sin BPA
2 unidades
La tetina resistente a los mordiscos de este chupete está especialmente diseñada para bebés de más edad.*
La piel necesita transpirar, especialmente la de su pequeño. Nuestro escudo cuenta con 6 agujeros de aireación para aumentar el flujo de aire, diseñados para reducir la irritación de la piel.
Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*
4.4
de 4
37
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
LeJoseph
21/02/2018
España
Muy confortable
A mi niña le gusta mucho esto chupete. Muy guay y además confortable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF186/24 Chupetes ventilados
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF186/24 Chupetes ventilados
mumoftwo
19/12/2016
United Kingdom
fun design
still use for my daughter at night and we both really like the designs.
Esta reseña se realizó para SCF186/23 Freeflow soothers
Esta reseña se realizó para SCF186/23 Freeflow soothers
Dadweaningtoddler
16/12/2016
United Kingdom
Daughter still likes for sleeping
My daughrter still finds these very comfortable and helps her sleep
Esta reseña se realizó para SCF186/23 Freeflow soothers
Esta reseña se realizó para SCF186/23 Freeflow soothers
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
La marca de chupetes número 1 en el mundo
Este chupete no debe utilizarse como mordedor. Resistente a mordiscos ocasionales.
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo
Fabricante del año (2014)