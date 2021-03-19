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Descatalogado
Diseño de silicona de una pieza
3-18 m
Anatómico y sin BPA
2 unidades
Utilizados por profesionales de la salud para calmar a los recién nacidos, los chupetes Soothies se distribuyen en hospitales de EE. UU.*
Soothie Shapes es un poco diferente a nuestros otros chupetes. Su forma exclusiva le permite colocar el dedo en la tetina para establecer un vínculo con su bebé ayudándole a succionar.
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
4.1
de 4
21
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Selena020
19/03/2021
Österreich
Der einzige Schnuller, den meine Tochter nimmt
Wir haben ja sehr viele Schnuller gekauft, und jeden hat unsere Tochter ausgespuckt. Da die kleine aber immer an Mamas Busen zur Beruhigung hin, war die Erleichterung groß, dass sie disen Schnuller nimmt
Ventajas
Nicht zu lang, deshalb würgt es die kleine nicht
Contras
Finde ich keinen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/04 Soothie Schnuller
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/04 Soothie Schnuller
25/10/2020
Deutschland
Einfach nur Top
Meine kleine lieb die schnullis. Hat sie seid Geburt an :)
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/04 Soothie Schnuller
Sí, recomiendo este producto
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tedy90
28/06/2020
Deutschland
Soothie
Wir haben den Soothie von Geburt an. Mein Sohn nimmt nur diesen Schnuller.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/04 Soothie Schnuller
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF194/04 Soothie Schnuller
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
La marca de chupetes número 1 en el mundo
Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo
Este chupete tiene una tetina de la misma forma y está fabricado con el mismo material que el modelo de EE. UU., pero tiene un disco con una forma diferente.