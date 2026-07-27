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Política de devolución de 30 días

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  • Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
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Descatalogado

Philips AventChupete Classic

SCF197/01

Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé
Ayude a satisfacer las necesidades básicas de su pequeño en todo momento con el chupete Philips Avent Classic. Disponible en una gama de colores, nuestras tetinas ortodónticas respetan el desarrollo oral del bebé.
Ver todos los beneficios

Chupete con diseños vivos y coloridos

Diseñado para las necesidades de comodidad diarias de su bebé

  • Para una comodidad básica

  • 6-18 meses

  • Ortodóntico y sin BPA

  • 2 unidades

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Diseñado para un desarrollo bucal natural

Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido

Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*

Anilla de seguridad para quitarlo fácilmente

Anilla de seguridad para quitarlo fácilmente

Nuestra anilla de seguridad permite quitar fácilmente el chupete al bebé en cualquier momento. Incluso las manos más pequeñas pueden sujetarlo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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Avisos legales

  1. La marca de chupetes número 1 en el mundo

  2. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo

  4. Fabricante del año (2014)