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Descatalogado
SCF197/01
Para una comodidad básica
6-18 meses
Ortodóntico y sin BPA
2 unidades
Nuestra tetina de silicona flexible tiene una forma simétrica que protege el paladar, los dientes y las encías de su bebé según vaya creciendo.
Puede estar seguro de que la comodidad de su pequeño está en buenas manos. Este chupete se ha fabricado en nuestras galardonadas instalaciones en Reino Unido.*
Nuestra anilla de seguridad permite quitar fácilmente el chupete al bebé en cualquier momento. Incluso las manos más pequeñas pueden sujetarlo.
Opiniones
La marca de chupetes número 1 en el mundo
Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso
Nuestra gama de chupetes ayuda a las madres y a los bebés en todas las etapas de desarrollo
Fabricante del año (2014)