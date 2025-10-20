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Descatalogado
La piel sensible de los bebés requiere mayores cuidados. Nuestra tecnología de escudo permite a este chupete seguir las curvas naturales de la cara del bebé. Su pequeño tendrá menos marcas e irritación en la piel de las mejillas.
Nuestro escudo redondeado minimiza la presión en la delicada piel de las mejillas del bebé
Elegimos con conciencia la silicona de nuestras tetinas ultra soft y ultra air, ya que es un material inerte y seguro, ampliamente utilizado para aplicaciones médicas, que no contiene sustancias químicas peligrosas, sustancias con actividad endocrina (p. ej., bisfenol A) ni alérgenos.
4.7
de 4
733
Reseñas
99%
ha recomendado este producto
Trunks
20/10/2025
España
Parte de la promoción
Relajación
Era reticente a empezar a utilizar chupete a una edad tan temprana pero es cierto que le ayuda a relajarse y ergonomicamente es muy bueno para que no interfiera en la formación del paladar. Recomendable
Ventajas
Materiales de fabricación
Contras
Que se acostumbre y no lo suelte
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF091/41 ultra soft
Jokerauditore
15/10/2025
España
Parte de la promoción
Chupete fantástico
Chupete super adaptable mi niña no cogía ningún tipo de chupe y fue de los únicos que cogió a la primera
Ventajas
La ergonomía del chupete
Contras
La tetilla cuando se limpia
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Javirc
11/10/2025
España
Parte de la promoción
Lo que dice lo cumple
Este chupete ha sido uno de los que mejor nos ha funcionado. Es muy suave y flexible, no deja marcas en la carita de mi hijo. Además, le encanta y lo acepta fácilmente .A veces se le pega un poco el polvo o las pelusas por el material de silicona. En general, lo recomiendo mucho por la comodidad y calidad.
Ventajas
Súper cómodo para el bebé. Fácil de limpiar y esterilizar. Diseño bonito y ligero.
Contras
Se ensucia rápido si cae al suelo. Un poco caro comparado con otros chupetes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pacifier SCF093/05 ultra soft