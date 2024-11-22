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Descatalogado

Philips AventSCF244/00 ultra air pacifier

SCF244/00

3.1

| (17) Reseñas

Ver todos los beneficios
4 orificios de aireación extragrandes

4 orificios de aireación extragrandes

ultra air está diseñado para permitir el máximo flujo de aire y que la piel sensible de tu bebé pueda respirar.

La piel se mantiene más seca y aliviada

La piel se mantiene más seca y aliviada

La piel del pequeño se mantiene más seca y calmada gracias al diseño transpirable de este chupete que crea el máximo flujo de aire.

Bordes redondeados para una mayor tranquilidad y comodidad

Bordes redondeados para una mayor tranquilidad y comodidad

El escudo ultra air es ligero y tiene bordes redondeados para la comodidad de su bebé.

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.1

de 4

17

Reseñas

22/11/2024

Deutschland

Deutschland

Super

Ich benutze den Luftfilter nun schon seit über einem halben Jahr und bin sehr zufrieden mit der Filterleistung. Das Gerät inklusive der Filter sind einfach in der Handhabung und die Filter tun das was sie nun mal tun sollen. Die Luft filtern! Habe zuhause einen Hund und habe das Gerät im Schlafzimmer stehen und permanent eingeschaltet.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

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14/07/2022

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät- einwandfrei

Eigentlich habe ich mir den Luftreiniger zwecks meines Hundes angeschaft- dieser leidet im Frühling immer unter einer Pollenallergie. Hinzu kommt jetzt noch, dass ein neues Familienmitgled allergisch auf meinen Hund reagiert. In beiden Fällen leistet der Luftreiniger beste Arbeit. Symptome sind dank des Luftreinigers weg Ebenso in der Corona Krise - Infizierte und Gerät in einem Raum und schon hat man eine Sorge weniger. Gerät läuft regelmässig und die Luft ist rein. Möchte ihn nicht missen

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Esta reseña se realizó para Originalersatzfilter FY2422/30 NanoProtect HEPA

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12/07/2021

Nederland

Nederland

Prima apparaat, werkt waar het voor moet werken

Heb het apparaat nu zo'n twee jaar en het zorgt voor frisse lucht in huis. Het filter FY 2420 heb ik driemaal vernieuwd FY 2422 eenmaal Het apparaat staat continu aan. Ik zie en hoor dat het zijn werk prima doet.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Origineel vervangend filter FY2422/30 met NanoProtect HEPA

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