ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • Esteriliza 6 mamaderas en 8 minutos
  • Esteriliza 6 mamaderas en 8 minutos
  • Esteriliza 6 mamaderas en 8 minutos
  • Esteriliza 6 mamaderas en 8 minutos
  • Esteriliza 6 mamaderas en 8 minutos
  • Esteriliza 6 mamaderas en 8 minutos

Descatalogado

Philips AventEsterilizador a vapor eléctrico

SCF274/34

4.6
| (57) Reseñas | 93% ha recomendado este producto
Esteriliza 6 mamaderas en 8 minutos
Esterilización hasta por 6 horas
Ver todos los beneficios

Rápido y fácil de usar

Esteriliza 6 mamaderas en 8 minutos

  • 220-240V

Pueden colocarse hasta seis mamaderas Philips Avent

Pueden colocarse hasta seis mamaderas Philips Avent

El esterilizador tiene un diseño inteligente, ocupa menos espacio en la cocina y tiene capacidad para esterilizar hasta seis mamaderas o dos extractores Philips Avent. Los dos compartimientos internos pueden unirse para formar una única bandeja y facilitar la limpieza previa de accesorios pequeños, como chupetes y tetinas.

Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado hasta por 6 horas.

Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado hasta por 6 horas.

Una vez que el ciclo de esterilización finalice, y si no se levanta la tapa, el contenido del esterilizador eléctrico Philips Avent se mantendrá esterilizado por hasta seis horas.

El contenido se esteriliza y está listo para usar en aproximadamente 8 minutos

El contenido se esteriliza y está listo para usar en aproximadamente 8 minutos

Con el esterilizador eléctrico Philips Avent, el contenido estará esterilizado en tan solo ocho minutos

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

57

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

3

25/03/2012

España

España

Cojonudo

La única pega, que no se venden los sobres de ácido cítrico para la limpieza de la máquina, en sustitución vinagre.

Esta reseña se realizó para SCF274/34 Electric Steam Sterilizer

Esta reseña se realizó para SCF274/34 Electric Steam Sterilizer

14/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

does what you need it too and easy to use

I bought this steriliser for my first child and am now using it on my second and I've got to say its the easiest way of sterilising bottles. It's also really easy to use all you have got to do is pour 90mls of water in, place basket with your bottles, breastpump or dummies on inside, pop the lid on and press the button. I know theres a newer version of this steriliser out but to be honest you don't really need the extra settings this one does everything you need.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF274/31 Electric Steam Steriliser

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF274/31 Electric Steam Steriliser

07/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent product

I have been using this product for the pass 5 years. 3 times a day for my 2 kids, 5 & 2 year old. It still working though i start to observe some color degration on the top cover & body. Will buy a new one on plastic (PP) concern for the next 5 year as the 3rd kids expecting year end.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF274/51 Electric Steam Steriliser

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF274/51 Electric Steam Steriliser

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.