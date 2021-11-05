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Descatalogado
Clásica
Sólo agregue agua, cargue y coloque en el microondas durante 2 minutos. La cantidad de tiempo exacta del ciclo dependerá del voltaje del microondas: 2 minutos para 1100-1850 W, 4 minutos para 850-1000 W, 6 minutos para 500-850 W.
El esterilizador para microondas Philips Avent puede utilizarse en casi todos los microondas del mercado. Su tamaño compacto lo hace ideal para llevar de viaje y siempre tener mamaderas esterilizadas. Ahora, puede disfrutar de viajes cortos o de largas vacaciones sin preocuparse. Además, es ideal como esterilizador adicional para la casa de los abuelos. Dimensiones: 166 (altura), 280 (ancho), 280 (largo) mm.
Si no se levanta la tapa, el contenido se mantiene esterilizado durante 24 horas.
4.8
de 4
4
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Joilen
05/11/2021
België
Makkelijk in gebruik
Heel makkelijk in gebruik. Je kan hier veel flesjes tegelijk met steriliseren en in enkele minuten is het klaar!
Ventajas
Makkelijk in gebruik, niet te groot, geen onnodige kabels, ...
Esta reseña se realizó para SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator
Esta reseña se realizó para SCF277/01 Startset met magnetronsterilisator
gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
gaelle
16/10/2011
France
ne sert pas que de stérilisateur
mon fils à maintenant 5 ans et je l'utilise toujours. pas pour les biberons mais pour stéreliser mes petits pots pour la confiture ou tout simplement cuire des légumes à la vapeur
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Esta reseña se realizó para SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
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Esta reseña se realizó para SCF277/51 Kit stérilisateur micro-ondes
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
2 minutos a 1100-1850 W, 4 minutos a 850-1000 W, 6 minutos a 500-800 W.