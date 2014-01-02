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Descatalogado
SCF285/02
Elimina un 99,9 % de gérmenes dañinos
Esteriliza en 6 minutos
Admite 6 biberones Philips Avent
Tamaño ajustable 3 en 1
El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar las mamaderas y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.
El esterilizador utiliza vapor natural para esterilizar los biberones y otros productos, eliminando directamente el 99,9 % de gérmenes dañinos sin usar agentes químicos de ningún tipo. Perfecto para ofrecerle la tranquilidad de saber que todos los biberones y otros productos están esterilizados.
El esterilizador mantiene su contenido (mamaderas, extractores de leche, etc.) esterilizado durante 24 horas si no se abre la tapa.
3.7
de 4
249
Reseñas
fasandra
02/01/2014
España
super util
en casa desde que nacio la peque siempre lo hemos usado y la verdad que estoy encantada de como salen los bibis de mi chiquitina
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF285/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1
Sí, recomiendo este producto
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Mamadedos
03/10/2012
España
Excelente y se adapta a las necesidades del cliente
Puedo maximizar el tiempo y la utilizo con diferentes elementos no solo biberones, agrega valor cuando pasamos a la etapa de la alimentación complementaria...multifuncional excelente producto!!!!
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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pakachito
16/05/2012
España
Muy buen producto
Cuando inicias la maternidad, son muchas cosas las que hay que aprender, pero al conocer te das cuenta que existen productos que te facilitan tan noble labor, este producto ahorra tiempo, dinero, espacio y te facilita el cuidado de los demás utensilios que utilizas con tu bebe.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.