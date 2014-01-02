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  • Esterilización cómoda y eficaz
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Descatalogado

Philips AventEsterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

SCF285/02

3.7
| (249) Reseñas
Esterilización cómoda y eficaz
Con su tamaño ajustable, el esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1 Philips Avent ocupa el mínimo espacio en la cocina y, al mismo tiempo, se adapta a los objetos que necesite esterilizar, ya se trate de objetos pequeños o de una carga completa.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Carga sencilla y flexible

Esterilización cómoda y eficaz

  • Elimina un 99,9 % de gérmenes dañinos

  • Esteriliza en 6 minutos

  • Admite 6 biberones Philips Avent

  • Tamaño ajustable 3 en 1

Esterilizador de diseño modular 3 en 1

Esterilizador de diseño modular 3 en 1

El esterilizador de exclusivo diseño modular le permite colocar las mamaderas y accesorios con flexibilidad y organizarlos fácilmente. Por lo tanto, la carga y descarga son muy prácticas. También ocupa el mínimo espacio en la cocina.

La esterilización con vapor natural elimina un 99,9 % de gérmenes dañinos

La esterilización con vapor natural elimina un 99,9 % de gérmenes dañinos

El esterilizador utiliza vapor natural para esterilizar los biberones y otros productos, eliminando directamente el 99,9 % de gérmenes dañinos sin usar agentes químicos de ningún tipo. Perfecto para ofrecerle la tranquilidad de saber que todos los biberones y otros productos están esterilizados.

Esterilización por hasta 24 horas con la tapa cerrada

Esterilización por hasta 24 horas con la tapa cerrada

El esterilizador mantiene su contenido (mamaderas, extractores de leche, etc.) esterilizado durante 24 horas si no se abre la tapa.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

249

Reseñas

02/01/2014

España

España

super util

en casa desde que nacio la peque siempre lo hemos usado y la verdad que estoy encantada de como salen los bibis de mi chiquitina

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF285/02 Esterilizador a vapor eléctrico 3 en 1

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03/10/2012

España

España

Excelente y se adapta a las necesidades del cliente

Puedo maximizar el tiempo y la utilizo con diferentes elementos no solo biberones, agrega valor cuando pasamos a la etapa de la alimentación complementaria...multifuncional excelente producto!!!!

Sí, recomiendo este producto

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16/05/2012

España

España

Muy buen producto

Cuando inicias la maternidad, son muchas cosas las que hay que aprender, pero al conocer te das cuenta que existen productos que te facilitan tan noble labor, este producto ahorra tiempo, dinero, espacio y te facilita el cuidado de los demás utensilios que utilizas con tu bebe.

Sí, recomiendo este producto

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 