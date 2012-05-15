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Descatalogado
Set portátil
Contiene todo lo necesario para mantener la producción de leche y para extraer y almacenar su leche cuando esté fuera de casa.
Los pétalos de masaje patentados del extractor de leche de Philips Avent se flexionan hacia dentro y hacia fuera, imitando el patrón de succión del bebé, además, están diseñados para ayudar a estimular una bajada de leche rápida y natural.
La succión suave imita el patrón de succión del bebé para obtener un flujo de leche uniforme que requiera menos bombeo.
4.5
de 4
29
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
ELENA75
15/05/2012
España
ES MUY COMPLETO
ES MUY COMPLETO.LO MEJOR ES LA COMPATIBILIDAD CON TODOS LOS ACCESORIOS. Y SURGE ALG'UN PROBLEMA, EL SERVICIO TECNICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA TE INFORMAN Y TE SOLUCIONAN CUALQUIER PROBLEMA.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF292/13 Extractor de leche individual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF292/13 Extractor de leche individual
Mel2293
10/08/2012
United Kingdom
Easy to use!
Very easy to use and comfortable. Easy to put together and does a wonderful job at expressing milk!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF292/01 Single electronic breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF292/01 Single electronic breast pump
Hast30
23/07/2012
United Kingdom
Easy and simple to use
I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF292/01 Single electronic breast pump
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF292/01 Single electronic breast pump
Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.