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Descatalogado

Philips AventExtractor de leche individual

SCF292/13

4.5
| (29) Reseñas | 89% ha recomendado este producto
Diseñado para más comodidad
Nuestros exclusivos extractores portátiles sin BPA tienen una memoria electrónica que le permite mantener el control, porque registra e imita su ritmo de extracción personal.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marca recomendada por madres de todo el mundo1

Inspirado en la naturaleza

Diseñado para más comodidad

  • Set portátil

Con bolsa térmica y petacas congelables

Con bolsa térmica y petacas congelables

Contiene todo lo necesario para mantener la producción de leche y para extraer y almacenar su leche cuando esté fuera de casa.

El suave cojín de pétalos ofrece un masaje natural, como el del bebé

El suave cojín de pétalos ofrece un masaje natural, como el del bebé

Los pétalos de masaje patentados del extractor de leche de Philips Avent se flexionan hacia dentro y hacia fuera, imitando el patrón de succión del bebé, además, están diseñados para ayudar a estimular una bajada de leche rápida y natural.

La succión suave imita el patrón del bebé para obtener un flujo uniforme

La succión suave imita el patrón de succión del bebé para obtener un flujo de leche uniforme que requiera menos bombeo.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

29

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

3
2

15/05/2012

España

España

ES MUY COMPLETO

ES MUY COMPLETO.LO MEJOR ES LA COMPATIBILIDAD CON TODOS LOS ACCESORIOS. Y SURGE ALG'UN PROBLEMA, EL SERVICIO TECNICO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA TE INFORMAN Y TE SOLUCIONAN CUALQUIER PROBLEMA.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF292/13 Extractor de leche individual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF292/13 Extractor de leche individual

10/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use!

Very easy to use and comfortable. Easy to put together and does a wonderful job at expressing milk!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF292/01 Single electronic breast pump

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF292/01 Single electronic breast pump

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy and simple to use

I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF292/01 Single electronic breast pump

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF292/01 Single electronic breast pump

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  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 