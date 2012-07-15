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Descatalogado
Incluye biberón de 125 ml
En la extracción, cinco masajeadores suaves en forma de pétalo se flexionan hacia dentro y hacia fuera para generar una sensación similar a la de la succión del bebé.
La succión suave imita el patrón de succión del bebé para obtener un flujo de leche uniforme que requiera menos bombeo.
Los pétalos de masaje patentados del extractor de leche de Philips Avent se flexionan hacia dentro y hacia fuera, imitando el patrón de succión del bebé, además, están diseñados para ayudar a estimular una bajada de leche rápida y natural.
4.2
de 4
9
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
FEBRASILEIRO
15/07/2012
Suisse
ALLE AVENT SACHE
ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF300/20 Handmilchpumpe
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF300/20 Handmilchpumpe
Kat261
05/09/2011
Nederland
Super!!
Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF300/20 Handkolf
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF300/20 Handkolf
Anke36
05/09/2011
Nederland
Super!!
Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF300/20 Handkolf
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF300/20 Handkolf
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011
Se ha demostrado clínicamente que es más rápido en extraer leche durante un periodo de 20 minutos que un extractor doble de hospital cuando se utiliza para una extracción secuencial en madres que han dado a luz a bebés prematuros.