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Descatalogado

Philips AventExtractor de leche manual

SCF300/20

4.2
| (9) Reseñas | 88% ha recomendado este producto
Extrae mayor cantidad rápidamente.
El exclusivo extractor de leche manual sin BPA SCF300/20 de Philips Avent le garantiza una eficacia mejorada, y se ha sido clínicamente probado que extrae más leche que un extractor eléctrico doble de hospital*.
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Extractor de leche inspirado en la naturaleza

Extrae mayor cantidad rápidamente.

  • Incluye biberón de 125 ml

Exclusiva almohadilla masajeadora

Exclusiva almohadilla masajeadora

En la extracción, cinco masajeadores suaves en forma de pétalo se flexionan hacia dentro y hacia fuera para generar una sensación similar a la de la succión del bebé.

La succión suave imita el patrón del bebé para obtener un flujo uniforme

La succión suave imita el patrón de succión del bebé para obtener un flujo de leche uniforme que requiera menos bombeo.

El suave cojín de pétalos ofrece un masaje natural, como el del bebé

El suave cojín de pétalos ofrece un masaje natural, como el del bebé

Los pétalos de masaje patentados del extractor de leche de Philips Avent se flexionan hacia dentro y hacia fuera, imitando el patrón de succión del bebé, además, están diseñados para ayudar a estimular una bajada de leche rápida y natural.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.2

de 4

9

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

3
1

15/07/2012

Suisse

Suisse

ALLE AVENT SACHE

ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF300/20 Handmilchpumpe

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF300/20 Handmilchpumpe

05/09/2011

Nederland

Nederland

Super!!

Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF300/20 Handkolf

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF300/20 Handkolf

05/09/2011

Nederland

Nederland

Super!!

Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF300/20 Handkolf

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF300/20 Handkolf

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Avisos legales

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

  2. Se ha demostrado clínicamente que es más rápido en extraer leche durante un periodo de 20 minutos que un extractor doble de hospital cuando se utiliza para una extracción secuencial en madres que han dado a luz a bebés prematuros.