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Descatalogado

Philips AventExtractor de leche electrónico

SCF312/01

4.3

| (42) Reseñas | 88% ha recomendado este producto

Diseñado para su comodidad

El estrés o las prisas pueden dificultar la extracción y el suministro de leche. Nuestro extractor de leche materna SCF312/01 de Philips Avent se ha diseñado para aumentar su comodidad durante la extracción.

Ver todos los beneficios

Extractor de leche que ofrece una comodidad óptima con cojín masajeador

Diseñado para su comodidad

  • Incluye biberón de 125 ml

Recuerda su ritmo personal

Recuerda su ritmo personal

Solo los extractores de leche electrónicos de Philips Avent disponen de una memoria exclusiva que memoriza e imita el ritmo de extracción personal para una comodidad máxima

Resultados suaves pero efectivos

Resultados suaves pero efectivos

La succión suave del extractor de leche de Philips Avent imita el ritmo de succión natural del bebé para conseguir una cómoda eficacia

Cojín de 5 suaves pétalos masajeadores patentado

Cojín de 5 suaves pétalos masajeadores patentado

El exclusivo cojín con masaje activo está diseñado para ayudar a estimular una bajada natural de la leche

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

42

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

2

05/04/2016

España

España

Una gran ayuda

El paquete que adquirí incluía un sacaleches manual y otro eléctrico. He acabado usando el manual, porque es más eficiente, pero los dos son muy útiles.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF312/01 Extractor de leche electrónico

Sí, recomiendo este producto

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11/12/2013

España

España

Cumple su función

Algo que deberíamos tener, porque es más fácil poder hacer cosas, sabiendo que tienes leche guardada para las tomas en las que no puedas estar, es fácil, al ser eléctrico no tiene que hacer fuerza y resulta muy cómodo. Si hay que elegir entre manual y electrónico sin duda este.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF312/01 Extractor de leche electrónico

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04/12/2013

España

España

Perfecto

Me gusta mucho, me regalaron el extractor de leche y a parte de ser muy intuitivo a la hora de montar y desmontar para su esterilizacion, tambien lo es a la hora de utilizarlo. Se lo recomiendo a todas las madres que por un motivo u otro decidan sacarse la leche para su peques!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF312/01 Extractor de leche electrónico

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