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Descatalogado
Diseñado para su comodidad
El estrés o las prisas pueden dificultar la extracción y el suministro de leche. Nuestro extractor de leche materna SCF312/01 de Philips Avent se ha diseñado para aumentar su comodidad durante la extracción.
Incluye biberón de 125 ml
Solo los extractores de leche electrónicos de Philips Avent disponen de una memoria exclusiva que memoriza e imita el ritmo de extracción personal para una comodidad máxima
La succión suave del extractor de leche de Philips Avent imita el ritmo de succión natural del bebé para conseguir una cómoda eficacia
El exclusivo cojín con masaje activo está diseñado para ayudar a estimular una bajada natural de la leche
4.3
de 4
42
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Rorquin
05/04/2016
España
Una gran ayuda
El paquete que adquirí incluía un sacaleches manual y otro eléctrico. He acabado usando el manual, porque es más eficiente, pero los dos son muy útiles.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF312/01 Extractor de leche electrónico
Sí, recomiendo este producto
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Maryettha
11/12/2013
España
Cumple su función
Algo que deberíamos tener, porque es más fácil poder hacer cosas, sabiendo que tienes leche guardada para las tomas en las que no puedas estar, es fácil, al ser eléctrico no tiene que hacer fuerza y resulta muy cómodo. Si hay que elegir entre manual y electrónico sin duda este.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF312/01 Extractor de leche electrónico
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LauraPaan
04/12/2013
España
Perfecto
Me gusta mucho, me regalaron el extractor de leche y a parte de ser muy intuitivo a la hora de montar y desmontar para su esterilizacion, tambien lo es a la hora de utilizarlo. Se lo recomiendo a todas las madres que por un motivo u otro decidan sacarse la leche para su peques!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF312/01 Extractor de leche electrónico
Sí, recomiendo este producto
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