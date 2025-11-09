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  • Un chupete ligero y transpirable para pieles sensibles
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Descatalogado

Philips Aventchupete ultra air

SCF349/21

4.7
| (308) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Un chupete ligero y transpirable para pieles sensibles
Calme a su bebé con un chupete que deja respirar la piel y contribuye al desarrollo bucal saludable. ultra air 18 M+ cuenta con orificios para el aire extragrandes que mantienen la piel sensible suave y seca, y una tetina extrafirme para dientes y encías en crecimiento.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Perfecto para el crecimiento de dientes y encías

Un chupete ligero y transpirable para pieles sensibles

  • Tetina extrafirme

  • 18m+

  • Anatómico y sin BPA

  • 2 unidades

Deja que la piel respire

Deja que la piel respire

Los orificios de aireación extragrandes ventilan la piel del bebé para mantenerla suave y seca.

Se apoya suavemente sobre la piel

Se apoya suavemente sobre la piel

ultra air se ha diseñado con un escudo ligero y bordes redondeados para una comodidad máxima.

Respeta la forma natural del paladar, los dientes y las encías

Respeta la forma natural del paladar, los dientes y las encías

Nuestra tetina simétrica respeta la forma natural del paladar, los dientes y las encías del bebé. También es extrafirme, por lo que es ideal para bocas en crecimiento.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

308

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

09/11/2025

España

España

Buena calidad y muy cómodos, mi hijo duerme genial

He comprado estos chupetes Philips Avent Ultra Air 18m+ para mi hijo de 20 meses y la verdad es que nos han encantados mi mujer y a mi. Se nota que están bien hechos, el material es suave y resistente, no se pone feo ni coge olor aunque se esterilice muchas veces. Nuestro hijo los acepta enseguida, y desde que los usa se calma rápido y consigue dormir mejor, sobre todo por la noche. Además, no le dejan marcas en la cara gracias a los agujeritos que dejan pasar el aire. La cajita que trae es muy práctica, porque sirve tanto para guardarlos como para esterilizarlos en el microondas, algo muy cómodo cuando salimos o vamos con prisa. Los colores son alegres y se ven de buena calidad. En resumen, un producto muy recomendable, cómodo para el niño y práctico para los padres.

Ventajas

buena calidad, suaves, resistentes y no dejan marcas en la cara

Contras

Estaría bien que trajera cajas individuales para guardar los chupetes

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air

22/10/2025

España

España

Muy buen chupete

Muy bien chupete tetilla perfecta y modelo muy bonito mi bebé encantada con sus nuevos chupetes

Ventajas

Todo

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air

22/10/2025

España

España

Los mejores chupetes que he probado en mucho tiemp

Le pongo 5 estrellas porque no se les puede poner más, mi hijo le ha costado siempre muchísimo usar chupete, ya sea por la tetina por el flujo de aire de estos, pero estos chupetes son milagrosos, desde el minuto uno que se los di, les encantó! Su diseño divertido hace que para el sean como un juguete, la parte del chupete es perfecta para la boca del bebé, se adapta totalmente y es muy cómoda. Lo usa para dormir como para estar por casa, y les encanta, no podría estar más contenta, y mi hijo más la verdad. Su kit de esterilización es muy cómodo y te asegura un correcto cuidado de los chupetes, su tetina no es dañina para los dientes ya que me preocupaba mucho ese tema. Son resistentes así que para bebés que les encanta tirar todo por el suelo y jugar con ellos con fuerza van perfectos. Los recomiendo muchísimo.

Ventajas

Su resistencia, la comodidad del kit de esterilización, su tetina como y adaptada a los dientes del bebé, su diseño divertido y su calidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pacifier SCF349/58 ultra air

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2024 con 8139 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. No es resistente a los mordisco. Fabricado con un material de silicona más firme que nuestro chupete ultra air 6-18m

  2. Por razones de higiene, sustituya los chupetes tras 4 semanas de uso

  3. La marca de chupetes número 1 en el mundo