      Philips Avent Premium Kit de regalo de calientabiberones

      SCF358/10

      Calentamiento fácil y cómodo

      Calienta los biberones en solo 3 minutos* con un calientabiberones que controla la temperatura por ti. El sensor de control de temperatura inteligente ajusta automáticamente el patrón de calentamiento para que el calientabiberones se caliente de forma rápida y uniforme

      Productos similares

      Calentamiento fácil y cómodo

      Prepare los alimentos sabiendo lo que hace

      • Uniforme, sin zonas muy calientes
      • Modo de calentamiento y descongelamiento rápido
      • Adecuado para la leche o comida para bebés
      El control inteligente de temperatura selecciona el modo de calentamiento ideal

      El control inteligente de temperatura selecciona el modo de calentamiento ideal

      Ajuste el volumen, pulse el botón de Inicio y deje que el control de temperatura inteligente se ocupe del resto. Detecta la temperatura inicial de la leche, se calienta rápidamente a la temperatura ideal y la mantiene hasta 60 minutos.

      Sistema de calentamiento con baño de agua de uso hospitalario

      Sistema de calentamiento con baño de agua de uso hospitalario

      Caliente la leche como lo hacen las enfermeras en los hospitales con un sistema de baño de agua. En comparación con otros métodos, conserva mejor las proteínas esenciales de la leche para desarrollar el sistema inmunitario de su bebé. Nuestra tecnología delicada y rápida ayuda a fomentar el desarrollo saludable de su bebé con cada toma.

      Mantiene la leche caliente hasta 60 minutos y después se apaga automáticamente

      Mantiene la leche caliente hasta 60 minutos y después se apaga automáticamente

      Nuestro calientabiberones mantiene la leche caliente hasta 60 minutos por si necesita más flexibilidad a la hora de comer. Para su tranquilidad, se apaga automáticamente.

      Función de descongelación para recipientes de comida para bebés y leche congelada

      Función de descongelación para recipientes de comida para bebés y leche congelada

      ¿Le gusta tener el congelador lleno de tomas extra? El calientabiberones descongela rápidamente leche y recipientes de comida para bebés.

      Calienta leche y recipientes de comida para bebés

      Calienta leche y recipientes de comida para bebés

      Cuando el bebé está listo para pasar a los alimentos sólidos, el calientabiberones también sirve para descongelar recipientes de comida para bebés.

      Fácil de limpiar

      Fácil de limpiar

      Su diseño de una sola pieza permite una fácil limpieza para que pueda disfrutar de más tiempo con su pequeño.

      Compatible con la mayoría de marcas líderes de biberones y recipientes de comida para bebés

      Compatible con la mayoría de marcas líderes de biberones y recipientes de comida para bebés

      Diseñado para adaptarse a los biberones Philips Avent favoritos de su bebé y a la mayoría de marcas líderes de biberones y recipientes de comida para bebés.

      Biberón Natural Response con sistema AirFree

      Biberón Natural Response con sistema AirFree

      La tetina Natural Response funciona con el ritmo de alimentación natural del bebé**: la tetina tiene una abertura única que solo libera la leche cuando el bebé bebe activamente. El sistema AirFree se ha diseñado para ofrecer una protección adicional contra los cólicos, los gases y el reflujo, ya que evita que el aire entre en la barriguita del bebé mientras se alimenta en posición erguida.

      Especificaciones técnicas

      • Material del producto

        Calientabiberones
        • PP
        • ABS
        Biberón
        PP
        Tetina
        Silicona

      • Especificaciones técnicas

        Consumo de energía (modo de espera)
        <0,3 W (tiempo de activación del modo de espera: <1 min)
        Consumo de energía
        400  W
        Tensión
        220-240 V ~ 50-60 Hz

      • Peso y dimensiones

        Dimensiones del producto (ancho x alto x profundo)
        133 x 160 x 148  mm
        Dimensiones del paquete (anch. x alt. x prof.)
        240 x 185 x 148  mm

      • País de origen

        Calientabiberones
        Fabric. en China
        Biberón
        Fabricada en Indonesia

      • Qué incluye

        Biberón de 260 ml
        1 uds.
        Sistema AirFree
        1 uds.
        Tetina de flujo medio
        1 ud.

      • Etapas de desarrollo

        Biberón
        3-6 meses

      • Especificaciones del embalaje

        Embalaje de papel*

      Productos sugeridos

      • Para 150 ml/5 oz de leche a una temperatura de 22 °C en una biberón Philips Natural de 260 ml/9 oz
      • * La tetina Natural Response solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Los bebés pueden beber, tragar y respirar siguiendo su ritmo natural, como con el pecho

