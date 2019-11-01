Sistema de calentamiento con baño de agua de uso hospitalario

Caliente la leche como lo hacen las enfermeras en los hospitales con un sistema de baño de agua. En comparación con otros métodos, conserva mejor las proteínas esenciales de la leche para desarrollar el sistema inmunitario de su bebé. Nuestra tecnología delicada y rápida ayuda a fomentar el desarrollo saludable de su bebé con cada toma.