Buscar términos
Carrito de la compra
No hay ningún artículo en el carrito de la compra.
SCF358/10
Calentamiento fácil y cómodo
Calienta los biberones en solo 3 minutos* con un calientabiberones que controla la temperatura por ti. El sensor de control de temperatura inteligente ajusta automáticamente el patrón de calentamiento para que el calientabiberones se caliente de forma rápida y uniformeMás información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Kit de regalo de calientabiberones
total
recurring payment
Ajuste el volumen, pulse el botón de Inicio y deje que el control de temperatura inteligente se ocupe del resto. Detecta la temperatura inicial de la leche, se calienta rápidamente a la temperatura ideal y la mantiene hasta 60 minutos.
Caliente la leche como lo hacen las enfermeras en los hospitales con un sistema de baño de agua. En comparación con otros métodos, conserva mejor las proteínas esenciales de la leche para desarrollar el sistema inmunitario de su bebé. Nuestra tecnología delicada y rápida ayuda a fomentar el desarrollo saludable de su bebé con cada toma.
Nuestro calientabiberones mantiene la leche caliente hasta 60 minutos por si necesita más flexibilidad a la hora de comer. Para su tranquilidad, se apaga automáticamente.
¿Le gusta tener el congelador lleno de tomas extra? El calientabiberones descongela rápidamente leche y recipientes de comida para bebés.
Cuando el bebé está listo para pasar a los alimentos sólidos, el calientabiberones también sirve para descongelar recipientes de comida para bebés.
Su diseño de una sola pieza permite una fácil limpieza para que pueda disfrutar de más tiempo con su pequeño.
Diseñado para adaptarse a los biberones Philips Avent favoritos de su bebé y a la mayoría de marcas líderes de biberones y recipientes de comida para bebés.
La tetina Natural Response funciona con el ritmo de alimentación natural del bebé**: la tetina tiene una abertura única que solo libera la leche cuando el bebé bebe activamente. El sistema AirFree se ha diseñado para ofrecer una protección adicional contra los cólicos, los gases y el reflujo, ya que evita que el aire entre en la barriguita del bebé mientras se alimenta en posición erguida.
Material del producto
Especificaciones técnicas
Peso y dimensiones
País de origen
Qué incluye
Etapas de desarrollo
Especificaciones del embalaje
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.