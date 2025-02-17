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    • Manos libres. Más tiempo libre. Manos libres. Más tiempo libre. Manos libres. Más tiempo libre.

      Philips Avent Double Electric Breast Pump Natural Care, manos libres, portátil

      SCF495/11

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Manos libres. Más tiempo libre.

      Su bebé y su tiempo son lo más valioso. Gane libertad con el extractor de leche portátil y manos libres Philips Avent Natural Care. Diseñado para imitar el ritmo de ingesta del bebé, ofrece una gran capacidad de succión con un diseño discreto y a prueba de derrames

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      Manos libres. Más tiempo libre.

      Imita el ritmo de ingesta del bebé

      • El extractor de gran capacidad de succión imita el ritmo de ingesta del bebé
      • Copas transparentes con luz interior
      • Fácil de limpiar y montar con pocas piezas
      • Se adaptan al 99 % de las madres
      • Protector SkinSense exclusivo
      La libertad de extraer en cualquier lugar

      La libertad de extraer en cualquier lugar

      Nuestro primer extractor de leche portátil ofrece un rendimiento con una gran capacidad de succión en un diseño ligero que se adapta cómodamente al sujetador. Puede usarlo vaya donde vaya: en el sofá, en el escritorio o mientras da un paseo. Es su tiempo, usted decide.

      Rendimiento con una gran capacidad de succión, diseño portátil

      Rendimiento con una gran capacidad de succión, diseño portátil

      A diferencia de otros extractores portátiles, no hay necesidad de elegir entre libertad y eficiencia. Nuestro motor ofrece un rendimiento con gran capacidad de succión, más parecido al de un extractor tradicional, con la ventaja añadida de que es portátil. Las pilas recargables facilitan la extracción discreta en cualquier lugar.

      Extracción eficaz* con un ritmo que imita el del bebé

      Extracción eficaz* con un ritmo que imita el del bebé

      Nuestro primer extractor portátil imita el ritmo natural de ingesta de un bebé, lo que hace que sea hasta 2 veces más rápido que la mayoría de extractores portátiles**. Después de todo, los bebés son quienes mejor saben cómo tomar el pecho. Por eso lo hemos diseñado con el objetivo de que logre la mejor extracción de leche posible y ahorre un tiempo valioso.

      El protector de silicona se adapta suavemente al pecho

      El protector de silicona se adapta suavemente al pecho

      Disfrute de comodidad y sujeción mientras extrae la leche gracias a nuestro protector de silicona para el pecho SkinSense. Fabricado con silicona de grado alimentario, el protector se adapta suavemente a la forma del pecho utilizando el calor natural del cuerpo. Es cómodo y agradable en cada uso.

      Permite comprobar la posición en el pezón y el flujo de leche

      Permite comprobar la posición en el pezón y el flujo de leche

      Utilice nuestras copas transparentes para que le guíen de principio a fin. Compruebe fácilmente si ha colocado la copa en la posición correcta en el pezón y si la leche fluye. La luz suave integrada garantiza una visibilidad instantánea en todo momento, incluso de noche.

      Sellado antiderrames y protección contra salpicaduras, incluso en movimiento

      Sellado antiderrames y protección contra salpicaduras, incluso en movimiento

      La confianza lo es todo, por lo que nos hemos asegurado de que nuestro extractor proteja cada gota de leche independientemente de la forma en la que se mueva. Nuestros protectores de silicona para el pecho proporcionan un sellado sin derrames alrededor del pecho, mientras que nuestro protector antisalpicaduras evita que la leche se salga, incluso aunque se mueva.

      Fácil de limpiar y de volver a montar

      Fácil de limpiar y de volver a montar

      Cuando haya terminado de extraer, aproveche al máximo nuestro diseño fácil de limpiar. Es fácil de desmontar, limpiar y volver a montar, y las copas son aptas para el lavavajillas y el esterilizador. Limpieza rápida y sin complicaciones en todo momento.

      Personalice la sesión de extracción

      Personalice la sesión de extracción

      Saque el máximo partido a cada sesión con 8 niveles de estimulación para iniciar el flujo de leche y 16 niveles de succión para extraerla. Personalice la sesión mientras extrae la leche y utilice la luz guía para navegar por los ajustes, incluso en la oscuridad. Nuestro extractor guarda su ajuste preferido automáticamente, por lo que no es necesario que lo vuelva a ajustar cada vez que lo use.

      Encuentre el ajuste perfecto

      Sentirse cómoda mientras extrae leche depende en gran medida de encontrar el cojín que mejor se adapte a usted. ¿Nuestra solución para asegurarnos de que siempre se sienta a gusto? Una gama protectores de pezones de diferentes tamaños que se adaptan al 99 % de las madres, todos incluidos con el extractor portátil. Utilice la tarjeta de tamaños de pezones para encontrar rápidamente el ajuste adecuado y comenzar a extraer.

      La duración de la pila le permite llevarlo a cualquier parte

      ¿Sin cable de alimentación y con una duración de la pila fiable? Así sí que disfrutará de libertad en movimiento. Una carga completa de nuestra pila permite 10 sesiones de extracción (15 minutos por sesión) para que pueda extraer leche de forma fiable allá donde vaya.

      Especificaciones técnicas

      • Potencia

        Source
        Batería recargable / USB-C (adaptador no incluido)

      • Material

        Membrana
        Silicona líquida
        Protector para el pecho
        Silicona líquida
        Copa, tapa de cojín
        Polipropileno
        Válvula
        Silicona líquida
        Accesorios
        Silicona líquida

      • Qué incluye

        Vaso
        2
        Unidad motora recargable
        2 uds.
        Cable USB-C
        1 uds.
        Tapa protectora para el pecho (antipolvo)
        2 uds.
        Guía de tamaños de pezones
        1 ud.
        Inserto de 19 mm
        2 uds.
        Cojín (27 mm)
        2 uds.
        Inserto de 15 mm
        2 uds.
        Inserto de 17 mm
        2 uds.
        Inserto de 21 mm
        2 uds.
        Inserto de 24 mm
        2 uds.

      • Funciones

        Flexibilidad de movimiento
        Manos libres
        Personalización de los ajustes
        • 16 niveles de succión en el modo de extracción
        • 8 niveles de succión en el modo de estimulación
        Unidad motora
        Permite realizar 10 sesiones de extracción
        Cojín e insertos
        Se adapta al 99 % de las madres

      Badge-D2C

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      • La efectividad está relacionada con el rendimiento técnico del producto.
      • * Hace referencia a la frecuencia de succión del extractor.

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