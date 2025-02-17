Extracción eficaz* con un ritmo que imita el del bebé

Nuestro primer extractor portátil imita el ritmo natural de ingesta de un bebé, lo que hace que sea hasta 2 veces más rápido que la mayoría de extractores portátiles**. Después de todo, los bebés son quienes mejor saben cómo tomar el pecho. Por eso lo hemos diseñado con el objetivo de que logre la mejor extracción de leche posible y ahorre un tiempo valioso.