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Descatalogado
260 ml
Boquilla 12m+
La tapa abatible a presión mantiene la boquilla limpia fuera de casa y garantiza un transporte sin goteos
La válvula patentada controla el flujo para evitar derrames, incluso cuando se mantiene boca abajo o se deja tumbado.
Boquilla resistente a los mordiscos para que los niños beban del vaso, perfecta para niños en proceso de dentición
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
äippä
14/02/2017
Suomi
paras nokkamuki
Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF602/01 Pikkulasten mukit
Sí, recomiendo este producto
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.