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  • Facilita la transición de la mamadera al vaso
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Descatalogado

Philips AventVaso para niños

SCF602/01

5
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto
Facilita la transición de la mamadera al vaso
Los vasos Magic de Philips Avent, libres de BPA, ofrecen un increíble sistema antiderrames que evita el goteo aun cuando se sacuden, se tiran o quedan recostados. Las bocas con válvula también puede colocarse en las mamaderas para evitar derrames.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Antiderrames, fácil uso

Facilita la transición de la mamadera al vaso

  • 260 ml

  • Boquilla 12m+

Tapa abatible a presión/boquilla limpia

Tapa abatible a presión/boquilla limpia

La tapa abatible a presión mantiene la boquilla limpia fuera de casa y garantiza un transporte sin goteos

Boquilla antigoteo con válvula patentada

Boquilla antigoteo con válvula patentada

La válvula patentada controla el flujo para evitar derrames, incluso cuando se mantiene boca abajo o se deja tumbado.

Boquilla rígida para niños de 12 meses o más

Boquilla rígida para niños de 12 meses o más

Boquilla resistente a los mordiscos para que los niños beban del vaso, perfecta para niños en proceso de dentición

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

14/02/2017

Suomi

Suomi

paras nokkamuki

Täydet pisteet tälle. Suosikki muki äidille (ei sotke) ja lapselle (helppo juoda ja pitää kiinni kahvoilla tai ilman).

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF602/01 Pikkulasten mukit

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF602/01 Pikkulasten mukit

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 