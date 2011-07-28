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Descatalogado

Philips AventVaso para niños más mayores

SCF608/01

5

| (1) Reseña

Higiene en cualquier parte

Practicar cómo beber es fácil con la gama de vasos para niños más mayores de Philips Avent. La tapa abatible mantiene la boquilla siempre limpia, incluso mientras está por ahí. Los vasos están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y resulta muy fácil beber de ellos.

Ver todos los beneficios

Antigoteo, fácil de beber

Higiene en cualquier parte

  • 260 ml

  • Boquilla rígida (12m+)

  • Con asas

Boquilla antigoteo con válvula patentada

Boquilla antigoteo con válvula patentada

La válvula patentada controla el flujo para evitar derrames, incluso cuando se mantiene boca abajo o se deja tumbado.

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad

Todas las piezas son aptas para lavavajillas para mayor comodidad

El vaso entero puede esterilizarse para mayor higiene

El vaso entero puede esterilizarse para mayor higiene

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

4
3
2
1

28/07/2011

France

France

Esta reseña se realizó para SCF608/06 Tasse décorée fille

Esta reseña se realizó para SCF608/06 Tasse décorée fille

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