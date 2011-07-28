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Descatalogado
SCF608/01
Higiene en cualquier parte
Practicar cómo beber es fácil con la gama de vasos para niños más mayores de Philips Avent. La tapa abatible mantiene la boquilla siempre limpia, incluso mientras está por ahí. Los vasos están perfectamente diseñados a prueba de derrames aunque se agiten, se tiren o se dejen tumbados, y resulta muy fácil beber de ellos.
260 ml
Boquilla rígida (12m+)
Con asas
La válvula patentada controla el flujo para evitar derrames, incluso cuando se mantiene boca abajo o se deja tumbado.
5.0
de 4
1
Reseña
YRMA
28/07/2011
France
Esta reseña se realizó para SCF608/06 Tasse décorée fille
Esta reseña se realizó para SCF608/06 Tasse décorée fille