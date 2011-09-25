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Descatalogado
240 ml
Para almacenar y transportar herméticamente
Almacene su preciada leche materna y la comida del bebé en los vasos de almacenamiento para leche materna de Philips Avent. Puede almacenar la comida en la nevera o el congelador.
Perfectas para llevar. Puede llevarse fácilmente la comida del bebé cuando esté fuera de casa
3.9
de 4
10
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
25/09/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Sí, recomiendo este producto
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Sarelhy
11/02/2012
United Kingdom
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
Sí, recomiendo este producto
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Schu
08/10/2014
Deutschland
Comprador verificado
Einfach und sehr praktisch
Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher