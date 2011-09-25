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  • Sencillo sistema de almacenamiento de Philips Avent
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Descatalogado

Philips Avent VIAVasos de repuesto Avent

SCF616/10

3.9
| (10) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Sencillo sistema de almacenamiento de Philips Avent
El sistema de almacenamiento de Philips Avent es versátil, ahorra espacio y se ha diseñado para crecer con su bebé. Utilice el mismo vaso para almacenar la leche materna y los alimentos del bebé. Se adapta a todos los extractores y tetinas de Philips Avent.
Ver todos los beneficios
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Vasos de repuesto para almacenar la leche (no incluyen tapas)

Sencillo sistema de almacenamiento de Philips Avent

  • 240 ml

Sistema con cierre a rosca para evitar goteos

Sistema con cierre a rosca para evitar goteos

Para almacenar y transportar herméticamente

Almacene la comida de su bebé

Almacene su preciada leche materna y la comida del bebé en los vasos de almacenamiento para leche materna de Philips Avent. Puede almacenar la comida en la nevera o el congelador.

Llévese la comida de su bebé a cualquier parte

Perfectas para llevar. Puede llevarse fácilmente la comida del bebé cuando esté fuera de casa

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

10

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

3

25/09/2011

España

España

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

11/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF616/10 Avent Refill Cups

08/10/2014

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Einfach und sehr praktisch

Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher

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