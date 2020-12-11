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  • Alimentación activa y saludable
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Descatalogado

Philips Avent AirflexBiberón Classic

SCF640/37

4.3
| (126) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Alimentación activa y saludable
El biberón Airflex de Philips Avent emplea la exclusiva tetina Airflex de Avent, que fomenta una alimentación activa y saludable y acompaña al ritmo de succión natural del bebé. Gracias a la tetina Airflex, al bebé le resulta más fácil alternar entre el pecho y el biberón.
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Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Clínicamente probado, reduce los cólicos

Alimentación activa y saludable

  • 3 biberones

  • 125 ml

  • Tetina de flujo recién nacido

  • 0m+

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

Lactancia materna y alimentación con biberón, fáciles de combinar

La tetina ancha similar a la forma del pecho facilita un enganche natural, similar al del pecho, lo que permite al bebé combinar la alimentación con pecho y biberón.

Válvula Airflex incorporada

Válvula Airflex incorporada

El biberón Airflex de Avent incorpora la válvula Airflex en su tetina, funcionando al ritmo natural de succión del bebé.

Clínicamente probado, reduce los cólicos

Clínicamente probado, reduce los cólicos

Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Avent padecían menos cólicos que los alimentados con biberones convencionales. (Más información en www.philips.com/avent).

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 4

126

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

11/12/2020

España

España

Buenisimo

Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo

Ventajas

Tetina,ancho,fácil limpieza

Contras

Nda

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

Sí, recomiendo este producto

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11/12/2020

España

España

Avent anti-colic

Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

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10/12/2020

España

España

Biberón anticólicod

Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.

Ventajas

Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente

Contras

Dificil encontrar recambios tetina

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Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 