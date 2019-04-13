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Descatalogado
SCF651/27
Dos piezas
Flujo para recién nacidos
0m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
3.5
de 4
11
Reseñas
Tommykit
13/04/2019
Suomi
pelasti vauvani
suosittelen, tämä tuote kaikille alle 5 kuukautta ikäisille .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF651/27 Natural nipple
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF651/27 Natural nipple
Houtman
03/11/2017
Nederland
Aanrader voor pasgeboren baby’s
Mijn baby was een rand-prematuur. Ivm weinig moedermelk heb ik deze speen goed kunnen gebruiken samen met borstvoeding. Om en om. Mijn baby had er geen moeite mee. Enige nadeel is als je de speen op grote fles zet, dat het nopje naar binnen gaat na 5 min zuigen, door zich vacuüm te trekken.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF651/27 Natural-speen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF651/27 Natural-speen
AllSta22
29/10/2013
Deutschland
Gewöhnungssache:)!
Ein starkes Produkt, mit dem sich mein Kind (und ich!) schnell anfreundete! Viel besser als die Standardflaschen! Super Leistung!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF651/27 Natural-Sauger
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF651/27 Natural-Sauger
No contiene BPA, conforme a la normativa 10/2011 de la UE