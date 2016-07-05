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Descatalogado
Dos piezas
Flujo lento
1m+
La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.
Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
5.0
de 4
9
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
laura2f
05/07/2016
España
Comprador verificado
perfecta para combinar pecho y biberón
Mi matrona durante las charlas de preparación al parto nos explicó las características de la tetina y me convenció. Llegado el momento de empezar a trabajar y dándole el pecho, mi niña se adaptó a la perfección a las dos cosas. Y lo lo mas importante, no me influyó en la producción de leche.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF652/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
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Abelgma77
08/03/2014
España
Una tetina genial
Después de probar distintas tetinas, con las cuales tardábamos una hora i media, con ésta se toma los biberones muy rápido.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF652/27 Tetina Natural
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Krümmel1
11/03/2018
Deutschland
Top
Wird sehr gut von meinem Baby angenommen. Seit Anfang an
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF652/27 Natural-Sauger
Sí, recomiendo este producto
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0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011