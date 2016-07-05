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  • La manera natural de alimentación con mamadera
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Descatalogado

Philips AventTetina Natural

SCF652/27

5
| (9) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
La manera natural de alimentación con mamadera
Nuestra nueva tetina ayuda a hacer más natural la alimentación por mamadera, para su bebé y para usted. La tetina tiene un innovador diseño de pétalo que permite una sujeción natural, similar a la del pecho, y facilita combinar la alimentación de pecho y mamadera de su bebé.
Ver todos los beneficios

Tetina Avent con diseño de pétalo

La manera natural de alimentación con mamadera

  • Dos piezas

  • Flujo lento

  • 1m+

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

Enganche natural gracias a la tetina más ancha con forma de pecho

La forma ancha de la tetina permite una sujeción natural, similar a la del pecho y facilita la alimentación combinada de pecho y mamadera de su bebé.

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Exclusivos pétalos para obtener una tetina suave y flexible, sin que esta se contraiga

Los pétalos del interior de la tetina aumentan la suavidad y flexibilidad sin contraer la tetina. El bebé disfrutará de una alimentación más cómoda y agradable.

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

9

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

05/07/2016

España

España

Comprador verificado

perfecta para combinar pecho y biberón

Mi matrona durante las charlas de preparación al parto nos explicó las características de la tetina y me convenció. Llegado el momento de empezar a trabajar y dándole el pecho, mi niña se adaptó a la perfección a las dos cosas. Y lo lo mas importante, no me influyó en la producción de leche.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF652/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF652/27 Tetina Natural

08/03/2014

España

España

Una tetina genial

Después de probar distintas tetinas, con las cuales tardábamos una hora i media, con ésta se toma los biberones muy rápido.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF652/27 Tetina Natural

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Esta reseña se realizó para SCF652/27 Tetina Natural

11/03/2018

Deutschland

Deutschland

Top

Wird sehr gut von meinem Baby angenommen. Seit Anfang an

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF652/27 Natural-Sauger

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