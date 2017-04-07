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Descatalogado
SCF656/27
2 unidades
Flujo para preparados más espesos
6m+
Esta tetina está fabricada con silicona, un material sin BPA (conforme a la Directiva 2011/8/UE de la UE)
El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.
Le aconsejamos que utilice las tetinas Natural solo con los biberones Natural.
2.9
de 4
31
Reseñas
Glazaro
07/04/2017
España
Comprador verificado
A mi niña le b gusta mucho
A mi niña le ha gustado mucho. No usamos otra ahora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF656/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF656/27 Tetina Natural
littlelove
20/12/2013
España
muy buenas
Desde que las probé me gustaron mucho porque mi hija toma mejor con estas tetinas, son buenas, duran mucho tiempo y de precio están muy bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF654/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
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aDreamersWaltz
21/08/2017
Portugal
Ideal para recém-nascidos ainda a amamentar
[Employee of philipsglobal] A nossa filha adaptou-se lindamente a esta tetina desde a primeira semana de vida, quando começámos a conjugar o leite materno com o suplemento. Vamos continuar a utilizá-la, variando apenas com a idade.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF656/27 Tetina Natural
Sí, recomiendo este producto
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Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés.
0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011