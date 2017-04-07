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  • La forma natural de alimentar con biberón
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Descatalogado

Philips AventTetina Natural

SCF656/27

2.9
| (31) Reseñas
La forma natural de alimentar con biberón
La tetina para preparados más espesos de Philips Avent es ideal para alimentos con una consistencia más espesa, como cereales o sopas. La tetina dispone de un innovador diseño con pétalos que facilita un enganche natural similar al del pecho, para combinar fácilmente pecho y biberón.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

La forma natural de alimentar con biberón

  • 2 unidades

  • Flujo para preparados más espesos

  • 6m+

Tetina sin BPA

Tetina sin BPA

Esta tetina está fabricada con silicona, un material sin BPA (conforme a la Directiva 2011/8/UE de la UE)

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

Avanzado sistema anticólicos con innovadora válvula doble

El innovador diseño de doble válvula reduce los cólicos y la incomodidad mediante la ventilación del aire hacia el interior de la mamadera y no hacia la barriguita del bebé.

Compatible con biberón Natural de Philips Avent

Le aconsejamos que utilice las tetinas Natural solo con los biberones Natural.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.9

de 4

31

Reseñas

3

07/04/2017

España

España

Comprador verificado

A mi niña le b gusta mucho

A mi niña le ha gustado mucho. No usamos otra ahora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF656/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF656/27 Tetina Natural

20/12/2013

España

España

muy buenas

Desde que las probé me gustaron mucho porque mi hija toma mejor con estas tetinas, son buenas, duran mucho tiempo y de precio están muy bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF654/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF654/27 Tetina Natural

21/08/2017

Portugal

Portugal

Ideal para recém-nascidos ainda a amamentar

[Employee of philipsglobal] A nossa filha adaptou-se lindamente a esta tetina desde a primeira semana de vida, quando começámos a conjugar o leite materno com o suplemento. Vamos continuar a utilizá-la, variando apenas com a idade.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF656/27 Tetina Natural

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011