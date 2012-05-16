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Descatalogado
1 mamadera
125 ml
Tetina con flujo para recién nacidos
0m+
El sueño y la nutrición son fundamentales para la salud y felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para comprobar si el diseño de los biberones afecta al "comportamiento del bebé". En él, se ha comprobado que el biberón Classic Philips Avent reduce significativamente el malestar en aproximadamente 28 minutos al día respecto al biberón comparado (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esto quedó especialmente demostrado durante la noche.*
A medida que el bebé se alimenta, el exclusivo borde de la tetina Avent se flexiona para que el aire entre en la mamadera y no en la pancita de su bebé. Al igual que en la lactancia, el bebé controla el flujo de leche.
Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.
4.1
de 4
17
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
NAYI09
16/05/2012
España
LE ENCATA A MI BEBE
HOLA APARTE DE FACIL LIMPIEZA Y BUEN DISEÑO, A MI BEBE LE ENCANTA, NUNCA A SUFRIDO DE COLICOS POR LA ALIMENTACION, EXCELENTE PRODUCTOS
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF660/27 Classic PES baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF660/27 Classic PES baby bottle
sarski76
05/08/2012
United Kingdom
Feeding made easy
I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF660/17 Classic PES baby bottle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF660/17 Classic PES baby bottle
effcheto
29/07/2012
United Kingdom
brilliant
very nice product .... simply brilliant...........
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF660/17 Classic PES baby bottle
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Esta reseña se realizó para SCF660/17 Classic PES baby bottle
Un estudio clínico ha demostrado que a las dos semanas de vida los bebés mostraban menos irritabilidad que los bebés alimentados con otras mamaderas. (Estudio realizado por el instituto Institute of Child Health en Londres. 2008).
Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con mamaderas Avent mostraban menos cólicos que los niños que se alimentaban con otras mamaderas de marcas reconocidas, en especial por la noche.