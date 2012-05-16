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  • Buena alimentación, buen dormir
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Descatalogado

Philips AventMamadera PES Classic

SCF660/27

4.1
| (17) Reseñas | 80% ha recomendado este producto
Buena alimentación, buen dormir
Sin duda, la irritabilidad es la conducta más común en los bebés cuando sienten molestias. La mamadera Advanced Classic de Philips Avent reduce significativamente los cólicos*** y la irritabilidad. La irritabilidad se reduce especialmente en la noche**.
Ver todos los beneficios

Ayuda a tranquilizar a su bebé, especialmente por la noche**

Buena alimentación, buen dormir

  • 2 mamaderas

  • 125 ml

  • Tetina con flujo para recién nacidos

  • 0m+

Clínicamente probado, reduce significativamente el malestar

Clínicamente probado, reduce significativamente el malestar

El sueño y la nutrición son fundamentales para la salud y felicidad de su bebé. Se ha llevado a cabo un ensayo clínico aleatorio para comprobar si el diseño de los biberones afecta al "comportamiento del bebé". En él, se ha comprobado que el biberón Classic Philips Avent reduce significativamente el malestar en aproximadamente 28 minutos al día respecto al biberón comparado (46 minutos frente a 74 minutos, p=0,05). Esto quedó especialmente demostrado durante la noche.*

El aire se introduce en la mamadera y no en la pancita del bebé.

El aire se introduce en la mamadera y no en la pancita del bebé.

A medida que el bebé se alimenta, el exclusivo borde de la tetina Avent se flexiona para que el aire entre en la mamadera y no en la pancita de su bebé. Al igual que en la lactancia, el bebé controla el flujo de leche.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

Existen cinco tetinas disponibles con diferentes tipos de flujo.

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Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

17

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

3
2

16/05/2012

España

España

LE ENCATA A MI BEBE

HOLA APARTE DE FACIL LIMPIEZA Y BUEN DISEÑO, A MI BEBE LE ENCANTA, NUNCA A SUFRIDO DE COLICOS POR LA ALIMENTACION, EXCELENTE PRODUCTOS

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF660/27 Classic PES baby bottle

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05/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Feeding made easy

I am really impressed with these bottles, I had been given another make of bottle to use which was ok, but I find that these bottles are so much better. I found that for me they were easy to hold, nice and dainty, and the milk came out easily and satisfied my litle one. Fue to the design and size easily fitted in my change bag and hardly takes up any room. A defo thumbs up from me and my daughter.

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Esta reseña se realizó para SCF660/17 Classic PES baby bottle

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29/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

brilliant

very nice product .... simply brilliant...........

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Avisos legales

  1. Un estudio clínico ha demostrado que a las dos semanas de vida los bebés mostraban menos irritabilidad que los bebés alimentados con otras mamaderas. (Estudio realizado por el instituto Institute of Child Health en Londres. 2008).

  2. Un estudio clínico demostró que a las 2 semanas de vida, los niños que se alimentaban con mamaderas Avent mostraban menos cólicos que los niños que se alimentaban con otras mamaderas de marcas reconocidas, en especial por la noche.