ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

  • Fomenta la alimentación mediante un aprendizaje divertido
  • Fomenta la alimentación mediante un aprendizaje divertido
  • Fomenta la alimentación mediante un aprendizaje divertido
  • Fomenta la alimentación mediante un aprendizaje divertido

Descatalogado

Philips AventSet de 2 platos hondos 6m+

SCF708/00

3
| (3) Reseñas
Fomenta la alimentación mediante un aprendizaje divertido
Conjunto de platos hondos SCF708/00 de Philips Avent para las etapas de desarrollo del niño
Ver todos los beneficios

Set de platos diseñado para niños

Fomenta la alimentación mediante un aprendizaje divertido

  • Blanco

Desarrollado con la colaboración de psicólogos infantiles

Desarrollado con la colaboración de psicólogos infantiles

No contiene BPA

Apto para microondas

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.0

de 4

3

Reseñas

4
2

03/07/2016

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Niedlich und praktisch

Wir hatten schon den Vorgänger, bei dem unsere Tochter die Zahlen am Rand sehr gern mochte. Aber auch die Bilder hier finden ihre Zustimmung. Die Teller sind robust, leicht zu reinigen und rutschen nicht weg.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF708/00 2-Schalen-Set für Kinder ab 6 Monaten

23/08/2012

Nederland

Nederland

Anti-slip is geweldig! Maar wordt niet meer schoon na een wortelhapje...

Leuk design en de anti-slip onderkant is erg handig. Helaas zijn mijn bordjes nu allebei niet meer wit, maar oranje/rood. Bepaalde hapjes kunnen afgeven (wortel, pompoen, biet) en ik krijg het echt niet schoon!

Esta reseña se realizó para SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

Esta reseña se realizó para SCF708/00 Set van twee peuterborden vanaf 6 maanden

01/09/2013

Italia

Italia

si è rovinato dopo i primi utilizzi

dopo i primi utilizzi si è staccata la pellicola che copriva il disegno nel fondo del piatto. aggiungo che non ho mai lavato il prodotto in lavastoviglie o con prodotti aggressivi

Esta reseña se realizó para SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

Esta reseña se realizó para SCF708/00 Set 2 piatti fondi (6m+)

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.