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  • Mantiene las bebidas a la temperatura adecuada durante más tiempo
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Descatalogado

Philips AventVasos térmicos con pajita

SCF766/00

4.4
| (8) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Mantiene las bebidas a la temperatura adecuada durante más tiempo
El vaso térmico con pajita SCF766/00 de Avent mantiene la bebida más caliente o fría durante más tiempo, para que el niño pueda disfrutar mejor de su bebida. Es hermético y facilita un uso independiente para el niño gracias a su exclusivo cierre de rosca.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

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Hermético, facilita un uso independiente para el niño

Mantiene las bebidas a la temperatura adecuada durante más tiempo

  • 260 ml

  • Pajita para 12m+

Mantiene las bebidas a la temperatura adecuada durante más tiempo

Pajita blanda con válvula antiderrame integrada

Fácil de activar: el líquido fluye fácilmente cuando el niño bebe

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

8

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

07/02/2016

España

España

Excelente

Me encanto y a mi bebe también, lo malo es que se rompió la panita y no encuentro el recambio de la pajita.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF766/00 Vasos térmicos con pajita

01/10/2017

Deutschland

Deutschland

Tolles Produkt

Wir sind mit diesem Becher sehr zufrieden, unser kleiner hat schnell gelernt damit zu trinken (innerhalb weniger versuche) der einzige Becher aus dem er trinken kann Leider bricht er sehr schnell wenn er doch mal irgendwo runterfallen sollte, schon die Kinderwagenhöhe reichte aus und Platzer an der Außenhülle zu verursachen. Dennoch eine Empfehlung Wert!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF766/00 Isolierter Strohhalmbecher

30/09/2015

Italia

Italia

Comprador verificado

Pratico e funzionale

Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 