ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
  • Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*

Descatalogado

Philips Avent BiberónAnticólicos con sistema AirFree™

SCF810/14

4.6
| (121) Reseñas | 93% ha recomendado este producto
Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*
El sistema AirFree™ está diseñado para ayudar a su bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para que pueda alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas de alimentación habituales, como cólicos, gases y reflujo.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Productos compatibles
Calientabiberones rápido reacondicionado

Calientabiberones rápido reacondicionado

SCF355/00R1

Mantiene la leche dentro y el aire fuera

Diseñado para reducir los cólicos, gases y reflujo*

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina con flujo para recién nacidos

  • 0m+

Mantiene la leche dentro y el aire fuera para facilitar la alimentación en posición erguida

Mantiene la leche dentro y el aire fuera para facilitar la alimentación en posición erguida

La tetina sigue llena de leche incluso con el biberón en horizontal para que tu bebé pueda beber en una posición más natural y erguida. Esto puede ayudar a reducir el reflujo, mejorar la digestión, y hace que la alimentación sea más cómoda para usted y para su bebé.

La tetina se llena de leche, no de aire

La tetina se llena de leche, no de aire

Nuestro exclusivo sistema AirFree™ extrae el aire de la tetina para que el bebé trague menos aire al beber. Esto puede ayudarle a reducir problemas de alimentación habituales como, por ejemplo, los cólicos, el reflujo y los gases.

Sistema para reducir los cólicos y el malestar* demostrado

Sistema para reducir los cólicos y el malestar* demostrado

Estudios clínicos han demostrado que el biberón Philips Avent reduce los cólicos y el malestar*. ¿Cómo? Una válvula en la tetina evita la formación de vacío conforme bebe el bebé para mantener una alimentación ininterrumpida. Esto puede reducir los cólicos, los gases, las regurgitaciones y los eructos.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

121

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

10/08/2021

España

España

Muy buen producto!

El producto hace su función perfectamente. Es muy cómodo y fácil de utilizar y limpiar. Mi hijo tenía problemas a la hora de tomar biberones porque aspiraba demasiado aire, pero con este biberón, el problema desaparece y con él los tan temidos cólicos. Se lo recomiendo a todos los padres que den biberón a sus hijos

Ventajas

Elimina el exceso de aire en la toma del biberón y disminuye el riesgo de cólicos

Contras

La tetina del biberón. Preferiría que fuera del tipo natural, por no interferir en la lactancia materna cuando estás con mixta

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF810/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF810/14 Anticólicos con sistema AirFree™

08/08/2021

España

España

¡Funciona!

Cumple a la perfección su función anticolicos. Es práctico y tiene un bonito diseño.

Ventajas

Anticolicos

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF810/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF810/14 Anticólicos con sistema AirFree™

02/08/2021

España

España

Perfecto con el sistema AirFreese

Se lo recomiendo a to@s l@s papis y mamis por que mejora mucho a la hora de dar el biberón se lo toma mucho más tranquilo

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF810/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Biberón SCF810/14 Anticólicos con sistema AirFree™

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. El sistema AirFree™ está diseñado para ayudar a su bebé a ingerir menos aire. La tetina permanece llena de leche, incluso en horizontal, para que pueda alimentar al bebé en posición erguida. La reducción del aire que un bebé ingiere puede ayudar a disminuir problemas de alimentación habituales, como cólicos, gases y reflujo.

  2. El 80 % de las madres afirmaron que sus bebés experimentaron menos problemas de alimentación en una prueba realizada en los hogares de 144 madres de EE. UU. en 2017.

  3. A las dos semanas de nacer, los bebés alimentados con biberones Philips Avent mostraron una tendencia a sufrir menos cólicos en comparación con los bebés alimentados con biberones convencionales, así como una reducción significativa del malestar nocturno en comparación con los bebés alimentados con otro biberón.

  4. ¿Qué son los cólicos y cómo afectan a los bebés? Los cólicos se deben en parte a la ingesta de aire durante la alimentación, lo que genera molestias en el sistema digestivo del bebé. Los síntomas incluyen llanto, malestar, gases y regurgitaciones.