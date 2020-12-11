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        Descatalogado

        Philips AventSCF813/00 Anti-colic baby bottle

        SCF813/00

        4.3
        | (126) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
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        Válvula anticólicos demostrada para reducir los cólicos*

        Válvula anticólicos demostrada para reducir los cólicos*

        Nuestra válvula anticólicos se ha diseñado para evitar que el aire entre en la barriguita del bebé y reducir los gases y las molestias. Cuando el bebé se alimenta, la válvula integrada en la tetina se flexiona con el fin de que el aire entre en el biberón para evitar la acumulación de vacío, y dirige el aire hacia la parte posterior del biberón. El aire se mantiene en el biberón, alejado del estómago del bebé, para reducir los cólicos y las molestias.

        Un 60 % menos de malestar por la noche*

        Un 60 % menos de malestar por la noche*

        El biberón anticólicos Philips Avent reduce el malestar. Los bebés alimentados con biberones anticólicos Philips Avent experimentaron un 60 % menos de malestar por la noche, en comparación con los bebés alimentados con un biberón anticólicos de la competencia.*

        La textura acanalada evita el colapso, para una alimentación ininterrumpida

        La textura acanalada evita el colapso, para una alimentación ininterrumpida

        La forma de la tetina permite un enganche seguro y la textura acanalada ayuda a evitar que la tetina se colapse para disfrutar de una alimentación cómoda e ininterrumpida.

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        Opiniones

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        4.3

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        126

        Reseñas

        87%

        ha recomendado este producto

        11/12/2020

        España

        España

        Buenisimo

        Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo

        Ventajas

        Tetina,ancho,fácil limpieza

        Contras

        Nda

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para SCF813/17 Biberón anticólicos

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        11/12/2020

        España

        España

        Avent anti-colic

        Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta

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        10/12/2020

        España

        España

        Biberón anticólicod

        Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.

        Ventajas

        Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente

        Contras

        Dificil encontrar recambios tetina

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