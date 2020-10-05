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Descatalogado
Primera etapa
Mordillo para los dientes anteriores
Este mordillo tiene distintas texturas para proporcionar distintos niveles de presión y aliviar los dolores de su bebé.
Sin BPA: conforme a la directiva de la UE 2011/8/UE
4.8
de 4
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
LenatheMom
05/10/2020
Deutschland
Perfekt für die Kleinen
Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.
Ventajas
Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst
Contras
Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF890/01 Beißring im Tierdesign
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF890/01 Beißring im Tierdesign
nenet
22/09/2017
Nederland
Erg veelzijdig gebruik.
Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen
Angiepou
15/07/2012
France
Anneau très apprécié par mes jumeaux
Cet anneau permet de le mâchouiller mais également de masser/frotter les gencives. Facile à prendre en main et facile à mettre à la bouche.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF890/01 Anneaux de dentition
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SCF890/01 Anneaux de dentition