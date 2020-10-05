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  • Se adapta a la boca y las manos del bebé
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  • Se adapta a la boca y las manos del bebé
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Descatalogado

AventLínea de mordillos Animal

SCF890/01

4.8
| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Se adapta a la boca y las manos del bebé
La línea de mordillos con diseño de animales SCF890/01 sin BPA de Avent masajea las encías doloridas de su bebé en todas las etapas de dentición. El diseño colorido y divertido se adapta perfectamente a las manos y a la boca del bebé para ayudarlo a aliviar las molestias durante la dentición.
Ver todos los beneficios

Mordillo que ayuda a aliviar el dolor del proceso de dentición

Se adapta a la boca y las manos del bebé

  • Primera etapa

  • Mordillo para los dientes anteriores

Texturado para que el bebé pueda masticarlo cuando salen los primeros dientes

Texturado para que el bebé pueda masticarlo cuando salen los primeros dientes

Este mordillo tiene distintas texturas para proporcionar distintos niveles de presión y aliviar los dolores de su bebé.

Los mordedores Philips Avent no contienen BPA ni ftalatos

Los mordedores Philips Avent no contienen BPA ni ftalatos

Sin BPA: conforme a la directiva de la UE 2011/8/UE

Puede esterilizarse en un esterilizador Philips Avent

Puede esterilizarse en un esterilizador Philips Avent

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.8

de 4

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

05/10/2020

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kleinen

Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.

Ventajas

Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst

Contras

Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF890/01 Beißring im Tierdesign

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF890/01 Beißring im Tierdesign

22/09/2017

Nederland

Nederland

Erg veelzijdig gebruik.

Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen

15/07/2012

France

France

Anneau très apprécié par mes jumeaux

Cet anneau permet de le mâchouiller mais également de masser/frotter les gencives. Facile à prendre en main et facile à mettre à la bouche.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF890/01 Anneaux de dentition

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SCF890/01 Anneaux de dentition

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