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    • Movimiento similar al pecho que facilita la lactancia Movimiento similar al pecho que facilita la lactancia Movimiento similar al pecho que facilita la lactancia

      Philips Avent Natural Response Biberón con AirFree vent

      SCY673/83

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Movimiento similar al pecho que facilita la lactancia

      Garantiza tomas tranquilas y cómodas. La tetina Natural Response favorece el ritmo único de ingesta del bebé, mientras que el sistema AirFree está diseñado para brindar una protección adicional frente a cólicos, gases y reflujo. Encontrar la tetina correcta es importante. Consulta a continuación.

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      Natural Response
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      Natural Response

      Biberón con AirFree vent

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      Movimiento similar al pecho que facilita la lactancia

      Una tetina que imita el funcionamiento del pecho*

      • 1 biberón
      • 260 ml
      • Tetina de flujo medio
      • 3-6 meses
      Enganche natural con tetinas en forma de pecho

      Enganche natural con tetinas en forma de pecho

      La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

      Solo libera leche cuando el bebé succiona activamente

      Solo libera leche cuando el bebé succiona activamente

      La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

      Es importante encontrar la tetina adecuada

      Es importante encontrar la tetina adecuada

      Todas aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambia a la tetina "Primer flujo" si tu bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Prueba con una tetina Natural Response con una velocidad de flujo más alta si tu bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulta a un profesional sanitario.

      Diseñado para facilitar la alimentación

      Diseñado para facilitar la alimentación

      AirFree vent se ha diseñado para ofrecer una protección adicional contra los problemas durante la alimentación, ya que evita que el aire entre en la barriguita de tu bebé mientras se alimenta en posición erguida.

      Elige el flujo de tetina adecuado para el bebé

      Elige el flujo de tetina adecuado para el bebé

      Cada bebé se alimenta de forma diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Hemos diseñado una amplia gama de flujos para que puedas encontrar el más adecuado para tu bebé y personalizar el biberón. Todas las tetinas Natural Response están hechas de silicona suave.

      Los mismos productos, nueva navegación

      Los mismos productos, nueva navegación

      Hemos cambiado a un sistema de transición por flujo gradual. Comienza por la tetina que viene con el biberón. Prueba una velocidad de flujo menor si el bebé traga demasiada leche de golpe o si le gotea por la boca. Prueba un flujo más alto si el bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrado. A medida que vayamos implementando el cambio, es posible que recibas cualquiera de los estilos de pack.

      El diseño antigoteo de la tetina evita derrames y pérdidas de leche

      El diseño antigoteo de la tetina evita derrames y pérdidas de leche

      La abertura de la tetina está diseñada para liberar leche solo cuando el bebé esté succionando. De este modo, se puede evitar la pérdida de leche con total confianza, tanto en casa como fuera de ella.

      Compatible con toda la gama Philips Avent

      Compatible con toda la gama Philips Avent

      Combina las piezas de nuestros extractores de leche, biberones y vasos, y crea el producto ideal para ti, cuando lo necesites.

      Fácil de agarrar incluso con manitas pequeñas

      Fácil de agarrar incluso con manitas pequeñas

      El biberón ergonómico es fácil de sujetar en cualquier ángulo para ofrecer la máxima comodidad durante la alimentación. Fácil agarrar tanto con tus manos como con las manos pequeñitas de tu bebé.

      Fácil de usar y limpiar y rápido de montar

      Fácil de usar y limpiar y rápido de montar

      El cuello ancho del biberón facilita el llenado y la limpieza. El número de piezas se ha reducido para disfrutar de un montaje rápido y sencillo, ya que AirFree vent es una sola pieza.

      Las tetinas y los biberones Natural Response no contienen BPA*

      Las tetinas y los biberones Natural Response no contienen BPA*

      Las tetinas y los biberones Philips Avent Natural están fabricados con material sin BPA*.

      Ser paciente mientras el bebé se ajusta

      Ser paciente mientras el bebé se ajusta

      Nuestros nuevos biberones Natural Response son diferentes de los biberones de flujo libre. Al igual que la lactancia materna, tu bebé podrá llevar algún tiempo hasta aprender a hacerlo bien. Es totalmente normal y natural.

      Especificaciones técnicas

      • Qué incluye

        Sistema AirFree
        1  uds
        Biberón de 260 ml
        1  uds
        Tetina mediana
        1 uds.

      • Funciones

        Características de la tetina
        • Enganche natural
        • Diseño antigoteo
        • Suave y flexible
      Badge-D2C

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      • La tetina Natural Response solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Los bebés pueden beber, tragar y respirar siguiendo su ritmo natural, como con el pecho

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