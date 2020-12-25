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SCY673/83
Movimiento similar al pecho que facilita la lactancia
Garantiza tomas tranquilas y cómodas. La tetina Natural Response favorece el ritmo único de ingesta del bebé, mientras que el sistema AirFree está diseñado para brindar una protección adicional frente a cólicos, gases y reflujo. Encontrar la tetina correcta es importante. Consulta a continuación.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Biberón con AirFree vent
total
recurring payment
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.
La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
Todas aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambia a la tetina "Primer flujo" si tu bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Prueba con una tetina Natural Response con una velocidad de flujo más alta si tu bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulta a un profesional sanitario.
AirFree vent se ha diseñado para ofrecer una protección adicional contra los problemas durante la alimentación, ya que evita que el aire entre en la barriguita de tu bebé mientras se alimenta en posición erguida.
Cada bebé se alimenta de forma diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Hemos diseñado una amplia gama de flujos para que puedas encontrar el más adecuado para tu bebé y personalizar el biberón. Todas las tetinas Natural Response están hechas de silicona suave.
Hemos cambiado a un sistema de transición por flujo gradual. Comienza por la tetina que viene con el biberón. Prueba una velocidad de flujo menor si el bebé traga demasiada leche de golpe o si le gotea por la boca. Prueba un flujo más alto si el bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrado. A medida que vayamos implementando el cambio, es posible que recibas cualquiera de los estilos de pack.
La abertura de la tetina está diseñada para liberar leche solo cuando el bebé esté succionando. De este modo, se puede evitar la pérdida de leche con total confianza, tanto en casa como fuera de ella.
Combina las piezas de nuestros extractores de leche, biberones y vasos, y crea el producto ideal para ti, cuando lo necesites.
El biberón ergonómico es fácil de sujetar en cualquier ángulo para ofrecer la máxima comodidad durante la alimentación. Fácil agarrar tanto con tus manos como con las manos pequeñitas de tu bebé.
El cuello ancho del biberón facilita el llenado y la limpieza. El número de piezas se ha reducido para disfrutar de un montaje rápido y sencillo, ya que AirFree vent es una sola pieza.
Las tetinas y los biberones Philips Avent Natural están fabricados con material sin BPA*.
Nuestros nuevos biberones Natural Response son diferentes de los biberones de flujo libre. Al igual que la lactancia materna, tu bebé podrá llevar algún tiempo hasta aprender a hacerlo bien. Es totalmente normal y natural.
Qué incluye
Funciones
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