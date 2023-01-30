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  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
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  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
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Philips Avent Natural ResponseBiberón

SCY900/00

4.7
| (228) Reseñas | 98% ha recomendado este producto
Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
La tetina Natural Response libera la leche solo cuando el bebé bebe activamente. Los bebés pueden succionar siguiendo su propio ritmo, como con el pecho, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. Encontrar la tetina correcta es importante. Obtenga más información a continuación.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho

Mantiene el ritmo de succión individual del bebé

  • 1 biberón

  • 125 ml

  • Tetina Flow 2

  • 0m+

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Enganche natural con tetina en forma de pecho

Enganche natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la textura del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

Encontrar la tetina correcta es importante

Encontrar la tetina correcta es importante

Todos aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambie a la tetina "Primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Pruebe con una tetina Natural Response con una velocidad de flujo más alta si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional sanitario.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

228

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

30/01/2023

España

España

El tamaño es ideal para los primeros biberones

Aunque yo no pude alimentar a mi bebé con este biberón, por que me llegaron cuando el bebé tenía 6meses, cambiándole la tetina lo utilizo para darle el agua al bebé.

Ventajas

Ligero y fácil limpieza y tamaño perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

30/01/2023

España

España

Perfecto

A mi hija le ha gustado mucho, lo ha aceptado a la primera y hasta ahora había demostrado ser bastante exquisita en este tema. El biberón es estilizado para poder cogerlo con facilidad, no es nada pesado. La tetina es pequeña, redondeada, suave y flexible. No tenemos ninguna queja.

Ventajas

Tetina suave y flexible

Contras

Dificultad de encontrar recambios

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

20/01/2023

España

España

Me encanta tanto para 0-3 meses como para AC

Durante la alimentación complementaria lo hemos utilizado muchísimo ya que a veces si come regular la comida siempre puedes darle un poco de leche al final y con un biberón pequeño vale. En general son los que más usamos. La nueva tetina es un lujo porque el bebé puede respirar tranquilamente, no le sale sin chupar como con las antiguas

Ventajas

Tamaño muy práctico

Contras

Me ha gustado todo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response SCY900/01 Biberón 125ml, tetina T2, 0m+

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011