Encontrar la tetina correcta es importante

Todos aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambie a la tetina "Primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Pruebe con una tetina Natural Response con una velocidad de flujo más alta si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional sanitario.