SCY903/71
Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
La tetina Natural Response libera la leche solo cuando el bebé bebe activamente. Los bebés pueden succionar siguiendo su propio ritmo, como con el pecho, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. Encontrar la tetina correcta es importante. Obtenga más información a continuación.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Biberón Natural Response
La válvula anticólicos se ha diseñado para reducir la ingestia de aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, ayudando a reducir los cólicos.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la textura del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.
Todos aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambie a la tetina "Primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Pruebe con una tetina Natural Response con una velocidad de flujo más alta si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional sanitario.
La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación entre lactancia y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
Cada bebé se alimenta de forma diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Hemos diseñado una amplia gama de flujos para que puedas encontrar el más adecuado para tu bebé y personalizar el biberón. Todas las tetinas Natural Response están hechas de silicona suave.
Hemos cambiado a un sistema de transición por flujo gradual. Comienza por la tetina que viene con el biberón. Prueba una velocidad de flujo menor si el bebé "engulle" la leche o si le gotea por la boca. Prueba un flujo más alto si el bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrado. A medida que vayamos implementando el cambio, es posible que encuentres cualquier uno de los packagings.
La abertura de la tetina está diseñada para liberar leche solo cuando el bebé esté succionando. De este modo, se puede evitar la pérdida de leche, en cualquier lugar.
Combina las piezas de nuestros extractores de leche, biberones y vasos. Crea el producto ideal para ti, siempre que lo necesites.
El biberón ergonómico es fácil de sujetar en cualquier ángulo para ofrecer la máxima comodidad durante la alimentación. Fácil agarrar tanto con tus manos como con las manos pequeñitas de tu bebé.
El cuello ancho del biberón facilita el llenado y la limpieza. El número de piezas se ha reducido para disfrutar de un montaje rápido y sencillo.
Las tetinas y los biberones Philips Avent están fabricados con material sin BPA*.
Material
Qué incluye
Funciones
