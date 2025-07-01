Buscar términos

      Philips Avent Natural Response Biberón

      SCY903/73

      Clasificación general / 5
      Opiniones

      Mantiene el ritmo de succión individual del bebé

      La tetina Natural Response libera la leche solo cuando el bebé bebe activamente. Los bebés pueden succionar siguiendo su propio ritmo, como con el pecho, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. Encontrar la tetina correcta es importante. Obtenga más información a continuación.

      Una tetina que funciona como un pecho

      • 3 biberones
      • 260 ml
      • Tetina de flujo medio
      • 3-6 meses
      La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

      La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

      La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

      Enganche natural con tetina en forma de pecho

      Enganche natural con tetina en forma de pecho

      La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

      Encontrar la tetina correcta es importante

      Encontrar la tetina correcta es importante

      Si el bebé recién nacido no toma suficiente leche durante las tomas o le es difícil tomar leche, cambie a una tetina con una velocidad de flujo más alta. Si se producen problemas persistentes durante la lactancia, consulte con un profesional sanitario.

      Diseñado para reducir los cólicos y las molestias

      Diseñado para reducir los cólicos y las molestias

      La válvula anticólicos se ha diseñado para expulsar el aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, y para ayudar a reducir la incomodidad y los cólicos.

      El diseño antigoteo de la tetina evita derrames y pérdidas de leche

      El diseño antigoteo de la tetina evita derrames y pérdidas de leche

      La abertura de la tetina está diseñada para liberar leche solo cuando el bebé esté succionando. De este modo, se puede evitar la pérdida de leche con total confianza, tanto en casa como fuera de ella.

      Elije el flujo de tetina adecuado para el bebé

      Elije el flujo de tetina adecuado para el bebé

      Cada bebé se alimenta de forma diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Hemos diseñado una amplia gama de flujos para que puedas encontrar el más adecuado para tu bebé y personalizar el biberón. Todas las tetinas Natural Response están hechas de silicona suave.

      Los mismos productos, nueva clasificación

      Los mismos productos, nueva clasificación

      Estamos cambiando a un sistema de transición por flujo gradual. Comience por la tetina que viene con el biberón. Pruebe una velocidad de flujo menor si el bebé "engulle" la leche o si le gotea por la boca. Pruebe un flujo más alto si el bebé juega con la tetina o parece frustrado. A medida que vayamos implementando el cambio, es posible que encuentre cualquier una de las versiones en el packaging.

      Fácil de usar, limpiar y rápido de montar

      Fácil de usar, limpiar y rápido de montar

      El cuello ancho del biberón facilita el llenado y la limpieza. El número de piezas se ha reducido para disfrutar de un montaje rápido y sencillo.

      Fácil de agarrar incluso con manitas pequeñas

      Fácil de agarrar incluso con manitas pequeñas

      El biberón ergonómico es fácil de sujetar en cualquier ángulo para ofrecer la máxima comodidad durante la alimentación. Fácil agarrar tanto con tus manos como con las manos pequeñitas de tu bebé.

      Compatible con toda la gama Philips Avent

      Compatible con toda la gama Philips Avent

      Combina las piezas de nuestros extractores de leche, biberones y vasos. Crea el producto ideal para ti, siempre que lo necesites.

      Las tetinas y los biberones Natural Response no contienen BPA*

      Las tetinas y los biberones Natural Response no contienen BPA*

      Las tetinas y los biberones Philips Avent están fabricados con material sin BPA*.

      Ser paciente mientras el bebé se ajusta

      Ser paciente mientras el bebé se ajusta

      Nuestros nuevos biberones Natural Response son diferentes de los biberones de flujo libre. Al igual que la lactancia materna, tu bebé podrá llevar algún tiempo hasta aprender a hacerlo bien. Es totalmente normal y natural.

      Especificaciones técnicas

      • Material

        Tetina
        • Silicona
        • Sin BPA*

      • Qué incluye

        Biberón de 260 ml
        3  uds
        Tetina de flujo medio
        3 uds.

      • Funciones

        Características de la tetina
        • Enganche natural
        • Diseño antigoteo
        • Suave y flexible
        • Válvula anticólicos

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.
      Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

      Ir a piezas y accesorios

      Opiniones

      Sé el primero en opinar sobre este artículo

      • 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011

