SCY903/73
Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
La tetina Natural Response libera la leche solo cuando el bebé bebe activamente. Los bebés pueden succionar siguiendo su propio ritmo, como con el pecho, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. Encontrar la tetina correcta es importante. Obtenga más información a continuación.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Biberón
La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.
La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.
Si el bebé recién nacido no toma suficiente leche durante las tomas o le es difícil tomar leche, cambie a una tetina con una velocidad de flujo más alta. Si se producen problemas persistentes durante la lactancia, consulte con un profesional sanitario.
La válvula anticólicos se ha diseñado para expulsar el aire de la barriguita del bebé durante la alimentación, y para ayudar a reducir la incomodidad y los cólicos.
La abertura de la tetina está diseñada para liberar leche solo cuando el bebé esté succionando. De este modo, se puede evitar la pérdida de leche con total confianza, tanto en casa como fuera de ella.
Cada bebé se alimenta de forma diferente y se desarrolla a su propio ritmo. Hemos diseñado una amplia gama de flujos para que puedas encontrar el más adecuado para tu bebé y personalizar el biberón. Todas las tetinas Natural Response están hechas de silicona suave.
Estamos cambiando a un sistema de transición por flujo gradual. Comience por la tetina que viene con el biberón. Pruebe una velocidad de flujo menor si el bebé "engulle" la leche o si le gotea por la boca. Pruebe un flujo más alto si el bebé juega con la tetina o parece frustrado. A medida que vayamos implementando el cambio, es posible que encuentre cualquier una de las versiones en el packaging.
El cuello ancho del biberón facilita el llenado y la limpieza. El número de piezas se ha reducido para disfrutar de un montaje rápido y sencillo.
El biberón ergonómico es fácil de sujetar en cualquier ángulo para ofrecer la máxima comodidad durante la alimentación. Fácil agarrar tanto con tus manos como con las manos pequeñitas de tu bebé.
Combina las piezas de nuestros extractores de leche, biberones y vasos. Crea el producto ideal para ti, siempre que lo necesites.
Las tetinas y los biberones Philips Avent están fabricados con material sin BPA*.
Nuestros nuevos biberones Natural Response son diferentes de los biberones de flujo libre. Al igual que la lactancia materna, tu bebé podrá llevar algún tiempo hasta aprender a hacerlo bien. Es totalmente normal y natural.
Material
Qué incluye
Funciones
