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  • Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
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Philips Avent Natural ResponseBiberón

SCY903/74

4.7
| (382) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Mantiene el ritmo de succión individual del bebé
La tetina Natural Response libera la leche solo cuando el bebé bebe activamente. Los bebés pueden succionar siguiendo su propio ritmo, como con el pecho, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. Encontrar la tetina correcta es importante. Obtenga más información a continuación.
Ver todos los beneficios
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Marca recomendada por madres de todo el mundo1

Una tetina que funciona como un pecho

Mantiene el ritmo de succión individual del bebé

  • 1 biberón

  • 260 ml

  • Tetina de flujo medio

  • 3-6 meses

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina libera leche cuando el bebé succiona activamente

La tetina Natural Response se adapta al ritmo de alimentación natural del bebé, lo que facilita la combinación de la lactancia materna y la alimentación con biberón. La tetina tiene una única abertura que solo libera leche cuando el bebé succiona activamente. Así que, cuando el bebé se para a tragar y respirar, el flujo de leche también se detiene.

Enganche natural con tetina en forma de pecho

Enganche natural con tetina en forma de pecho

La tetina ancha, suave y flexible está diseñada para imitar la forma y la sensación del pecho, lo que ayuda al bebé a engancharse y a alimentarse cómodamente.

Encontrar la tetina correcta es importante

Encontrar la tetina correcta es importante

Todos aprendemos a nuestro propio ritmo: la succión es una habilidad, y algunos bebés la desarrollan más rápido que otros. Es por eso que algunos bebés podrían beneficiarse inicialmente de nuestra tetina de "Primer flujo" (tetina 0) antes de pasar a las tetinas Natural Response. Cambie a la tetina "Primer flujo" si su bebé tarda más de 20 minutos en beber 50 ml con las tetinas Natural Response. Pruebe con una tetina Natural Response con una velocidad de flujo más alta si su bebé juega con la tetina en lugar de beber o parece frustrarse. Si las dificultades de alimentación persisten, consulte a un profesional sanitario.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 4

382

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

06/04/2026

España

España

El biberón que recomendaría a cualquier mamá

Desde que nació mi bebé, una de las cosas que más me preocupaba era encontrar un biberón que realmente le resultara cómodo y que no le causara gases o molestias. Después de probar varios, di con el Philips AVENT y la verdad, ha sido un antes y un después. Lo primero que noté fue lo fácil que le resultó adaptarse. La tetina tiene una forma muy parecida al pecho, así que el cambio entre lactancia y biberón ha sido súper natural, sin rechazos ni dramas. Para mí, eso ya es oro. Además, he notado que traga mucho menos aire, lo que se traduce en menos cólicos (y más tranquilidad para todos en casa). También me encanta lo fácil que es de limpiar; al final, cuando eres madre, cualquier cosa que te ahorre tiempo se agradece muchísimo. Otro punto a favor es que se siente de buena calidad, resistente, y no gotea, que parece una tontería pero evita muchos pequeños desastres. En resumen, si estás buscando un biberón que sea cómodo para tu bebé y práctico para ti, yo lo recomendaría sin dudarlo.

Ventajas

COMODIDAD, NATULARIDAD, CALIDAD

Contras

NADA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón

03/04/2026

España

España

Ideal

Me encanta el biberón Natural Response Nighttime SCY903/81. Es muy cómodo tanto para el bebé como para los padres, especialmente por la noche — ayuda a que la toma sea más tranquila y sin prisas. Además, ya he probado varias veces productos de esta marca y siempre quedo satisfecha con la calidad y el resultado. Se nota que está pensado para el bienestar del bebé.

Ventajas

Flujo natural que se adapta al ritmo del bebé • Ideal para tomas nocturnas — menos molestias y más calma • Diseño cómodo y fácil de sujetar • Material de buena calidad y duradero • Fácil de limpiar

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón

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01/04/2026

España

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Biberón nocturno

Biberón cómodo para tomárselo el bebe solo, fácil agarre y con un aro que se ve en la oscuridad, fácil de encontrar, la tetina si no succiona no sale la leche, a mí bebé le ha gustado.

Ventajas

Se ve por la noche

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Natural Response Nighttime SCY903/81 Biberón

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Avisos legales

  1. Basado en una encuesta de satisfacción online realizada a nivel global en 2023 con 10 109 usuarios de marcas y productos para el cuidado de madres y bebés. 

  1. 0 % BPA: conforme a la directiva de la UE 10/2011