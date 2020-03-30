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SH30Sustitución de los cabezales de afeitado

SH30/50

4
| (51) Reseñas
Tu afeitadora como nueva
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos faciales. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %.
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Tu afeitadora como nueva

  • Cuchillas PowerCut

  • Compatible con las series S1000, S2000 y S3000

  • Compatible con la serie S5000 con forma redondeada

Afeitado limpio y uniforme

Afeitado limpio y uniforme

Las 27 cuchillas autoafilables cortan el vello de forma uniforme por encima del nivel de la piel para lograr un acabado suave y uniforme en todo momento. Nuestras cuchillas autoafilables permanecen como nuevas durante 2 años.

Para afeitadoras de las series 1000, 2000, 3000 y 5000 con forma redondeada

Para afeitadoras de las series 1000, 2000, 3000 y 5000 con forma redondeada

Comprueba la parte posterior del mango de la afeitadora para confirmar la sustitución del cabezal. ¿Necesitas ayuda? Visita philips.com/accesories

Cabezales de afeitado fáciles de sustituir

Cabezales de afeitado fáciles de sustituir

1. Abre la afeitadora presionando el botón de liberación. 2. Quita el tope girando el cierre de seguridad en el sentido contrario de las agujas del reloj. 3. Extrae los cabezales de afeitado antiguos y coloca los recambios cuidadosamente, comprueba que los cabezales estén perfectamente alineados. 4. Sustituye el tope y fíjalo girando el cierre de seguridad en el sentido de las agujas del reloj. 5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic al colocarse en su sitio.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 4

51

Reseñas

30/03/2020

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Muito agradável!

É a máquina mais silenciosa e mais suave que tive até hoje! E já foram várias. É muito eficiente, pois tem um corte muito homogéneo!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH30 SH30/50 Cabeças de corte de substituição

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH30 SH30/50 Cabeças de corte de substituição

24/10/2023

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Simply the best!

Gives a good close shave with minimum effort. Has the ability to get into all the awkward places. Highly recommended.

Ventajas

Ease of use, close shave

Contras

None to date

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

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06/04/2020

United Kingdom

United Kingdom

S3000 (S3xxx)

An excellent product . However, regretably to my dismay, I have recently moved house and have lost the power connector in the move!! NB the recessed connector pin dimensions are 6 mm by 1mm with a normal 13 amp mains cable plug .

Ventajas

good

Contras

nil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads

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