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SH30/50
S1134/00
S1141/00
S1142/00
S1142/02
S3143/00
S3143/02
S3144/00
S3145/00
S3241/12
S3242/12
Cuchillas PowerCut
Compatible con las series S1000, S2000 y S3000
Compatible con la serie S5000 con forma redondeada
Las 27 cuchillas autoafilables cortan el vello de forma uniforme por encima del nivel de la piel para lograr un acabado suave y uniforme en todo momento. Nuestras cuchillas autoafilables permanecen como nuevas durante 2 años.
Comprueba la parte posterior del mango de la afeitadora para confirmar la sustitución del cabezal. ¿Necesitas ayuda? Visita philips.com/accesories
1. Abre la afeitadora presionando el botón de liberación. 2. Quita el tope girando el cierre de seguridad en el sentido contrario de las agujas del reloj. 3. Extrae los cabezales de afeitado antiguos y coloca los recambios cuidadosamente, comprueba que los cabezales estén perfectamente alineados. 4. Sustituye el tope y fíjalo girando el cierre de seguridad en el sentido de las agujas del reloj. 5. Cuando se cierra bien el cabezal de afeitado, se oye un clic al colocarse en su sitio.
4.0
de 4
51
Reseñas
Jiboia
30/03/2020
Portugal
Comprador verificado
Muito agradável!
É a máquina mais silenciosa e mais suave que tive até hoje! E já foram várias. É muito eficiente, pois tem um corte muito homogéneo!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH30 SH30/50 Cabeças de corte de substituição
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH30 SH30/50 Cabeças de corte de substituição
Whizzbang
24/10/2023
United Kingdom
Comprador verificado
Simply the best!
Gives a good close shave with minimum effort. Has the ability to get into all the awkward places. Highly recommended.
Ventajas
Ease of use, close shave
Contras
None to date
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Icelandzebra
06/04/2020
United Kingdom
S3000 (S3xxx)
An excellent product . However, regretably to my dismay, I have recently moved house and have lost the power connector in the move!! NB the recessed connector pin dimensions are 6 mm by 1mm with a normal 13 amp mains cable plug .
Ventajas
good
Contras
nil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips Shaver Series 3000 SH30/50 Replacement electric shaver heads
Sí, recomiendo este producto
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donde haya instalaciones