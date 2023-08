Recorte del pelo de la nariz y las orejas

Llega fácilmente al pelo no deseado de la nariz y las orejas y elimínalo de forma cómoda. Asegúrate de que las fosas nasales están limpias antes de su uso, inserta con cuidado el recortador en el interior de la nariz no más de 0,5 cm y hazlo circular lentamente. Al recortar el pelo de las orejas, asegúrate de que las orejas no tienen cera.