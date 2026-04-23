ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Tu afeitadora como nueva
  • Tu afeitadora como nueva
  • Tu afeitadora como nueva
  • Tu afeitadora como nueva
  • Tu afeitadora como nueva
  • Tu afeitadora como nueva

Nuevo

SH93Cabezales de afeitado de repuesto

SH93/50

4.1
| (107) Reseñas | 82% ha recomendado este producto
Tu afeitadora como nueva
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos faciales. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100 %.
Ver todos los beneficios
Productos compatibles
Philips Shaver 700 Series

Philips Shaver 700 Series
Afeitadora eléctrica en seco y húmedo compacta

S793/06

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

XP9401/38

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

XP9402/11

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

XP9402/31

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

XP9402/46

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

XP9403/31

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

XP9404/31

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

XP9404/38

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

XP9404/46

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

XP9405/11

Sustitúyela cada 24 meses para disfrutar de tu afeitadora como si fuera nueva

Tu afeitadora como nueva

  • Cuchillas DualPrecision NanoTech

  • Compatible con las series i9000, 9000, 8000 y 700

Apurado por debajo del nivel de la piel

Apurado por debajo del nivel de la piel

Las cuchillas DualPrecision Nanotech afeitan con precisión al ras de la piel (hasta -0,08 mm por debajo de la piel), con hasta 165 000 cortes por minuto. Las 72 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa.

Para afeitadoras de las series i9000, 9000, 8000 y 700

Para afeitadoras de las series i9000, 9000, 8000 y 700

Comprueba la parte posterior del mango de la afeitadora para confirmar la sustitución del cabezal. ¿Necesitas ayuda? Visita philips.com/accesories

Deja tu afeitadora como nueva de forma muy sencilla

Deja tu afeitadora como nueva de forma muy sencilla

1. Pulsa los botones de liberación y desmonta el soporte del cabezal de afeitado. 2. Gira los anillos de retención hacia la izquierda y retíralos. 3. Quita los cabezales de afeitado antiguos e inserta los de repuesto (las marcas deben encajar exactamente en los salientes). 4. Vuelve a colocar los anillos de retención y gíralos hacia la derecha hasta que oigas un clic. 5. Vuelve a insertar el soporte de la afeitadora y ciérralo.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

107

Reseñas

82%

ha recomendado este producto

23/04/2026

España

España

Comprador verificado

Cambio de cabezales

Cambiar los cabezales de la afeitadora siempre a tiempo es la mejor solución para un afeitado suave sin tirones y muy apurado y preciso

Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Date of Use 2026-02-10

Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Sustitución de los cabezales de afeitado

Date of Use 2026-02-10

06/08/2022

Portugal

Portugal

Excelente produto. Topo de gama.

Das poucas vezes que utilizei a maquina de barbear, deu para perceber a enorme diferença para melhor no barbear. Corta o pelo muito rente, sem irritação e com grande conforto, mesmo nos sítios mais dificeis. O resultado é um barbear impecável, muito proximo do barbear efetuado com laminas. Das melhores máquinas que já experimentei. Recomendo vivamente.

Ventajas

Barbear preciso, apurado e confortável.

Contras

Nenhuma.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Cabeças de corte de substituição

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Cabeças de corte de substituição

09/01/2026

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

It does the job superbly

Lovely shaver it's the 2nd one I've had, It's shaves a lot closer than the old one with the pressure setting, the skin is smooth after the shave. The blue tooth setting is very handy. The only winge I have is why does does the display screen stay on so long after I've turned the shaver off ???. Wasting the battery life. Brilliant product, love it Take care Pip

Ventajas

Does the job

Contras

Can't think of any

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. donde haya instalaciones