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Nuevo
S793/06
XP9401/38
XP9402/11
XP9402/31
XP9402/46
XP9403/31
XP9404/31
XP9404/38
XP9404/46
XP9405/11
Cuchillas DualPrecision NanoTech
Compatible con las series i9000, 9000, 8000 y 700
Las cuchillas DualPrecision Nanotech afeitan con precisión al ras de la piel (hasta -0,08 mm por debajo de la piel), con hasta 165 000 cortes por minuto. Las 72 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa.
Comprueba la parte posterior del mango de la afeitadora para confirmar la sustitución del cabezal. ¿Necesitas ayuda? Visita philips.com/accesories
1. Pulsa los botones de liberación y desmonta el soporte del cabezal de afeitado. 2. Gira los anillos de retención hacia la izquierda y retíralos. 3. Quita los cabezales de afeitado antiguos e inserta los de repuesto (las marcas deben encajar exactamente en los salientes). 4. Vuelve a colocar los anillos de retención y gíralos hacia la derecha hasta que oigas un clic. 5. Vuelve a insertar el soporte de la afeitadora y ciérralo.
4.1
de 4
107
Reseñas
82%
ha recomendado este producto
23/04/2026
España
Comprador verificado
Cambio de cabezales
Cambiar los cabezales de la afeitadora siempre a tiempo es la mejor solución para un afeitado suave sin tirones y muy apurado y preciso
Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Date of Use 2026-02-10
Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Sustitución de los cabezales de afeitado
Date of Use 2026-02-10
Utilizador1234
06/08/2022
Portugal
Excelente produto. Topo de gama.
Das poucas vezes que utilizei a maquina de barbear, deu para perceber a enorme diferença para melhor no barbear. Corta o pelo muito rente, sem irritação e com grande conforto, mesmo nos sítios mais dificeis. O resultado é um barbear impecável, muito proximo do barbear efetuado com laminas. Das melhores máquinas que já experimentei. Recomendo vivamente.
Ventajas
Barbear preciso, apurado e confortável.
Contras
Nenhuma.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Cabeças de corte de substituição
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Cabeças de corte de substituição
Pip's
09/01/2026
United Kingdom
Comprador verificado
It does the job superbly
Lovely shaver it's the 2nd one I've had, It's shaves a lot closer than the old one with the pressure setting, the skin is smooth after the shave. The blue tooth setting is very handy. The only winge I have is why does does the display screen stay on so long after I've turned the shaver off ???. Wasting the battery life. Brilliant product, love it Take care Pip
Ventajas
Does the job
Contras
Can't think of any
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SH91 SH91/50 Replacement electric shaver heads
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