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  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
  • Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.

i9000 Prestige UltraAfeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

XP9402/31

4.4
| (839) Reseñas | 87% ha recomendado este producto

3 Premios

Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.
La Philips i9000 Prestige Ultra es nuestra mejor y más innovadora afeitadora, con el exclusivo sistema 'Levanta y Corta' de triple acción, que afeita el vello a nivel de la raíz, hasta -0,08 mm. El resultado es un afeitado apurado durante todo el día, incluso en las zonas de difícil acceso. La tecnología SkinIQ Pro ofrece ahora 5 modos de afeitado para proporcionarte la máxima comodidad para la piel.
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

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Este producto

i9000 Prestige Ultra Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

i9000 Prestige Ultra
Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

476,99 €

  • Cartucho de dosis de limpieza rápida

    13,99 €

  • Cartucho de dosis de limpieza rápida

    22,99 €

  • Cartucho de dosis de limpieza rápida

    39,99 €

476,99 €

con tecnología SkinIQ Pro

Afeitado apurado y piel ultrasuave todo el día.

  • Sistema de afeitado 'Levanta y Corta' de acción triple

  • Cuchillas de precisión dobles NanoTech

  • Sistema de precisión flexible 360°

  • Sensor de presión y control de movimiento

  • 7 años de garantía****

Un afeitado apurado y preciso que dura todo el día

Un afeitado apurado y preciso que dura todo el día

Nuestro sistema patentado 'Levanta y Corta' de triple acción levanta el vello suavemente de la raíz para cortarlo con precisión hasta -0,08 mm al nível de la raíz, sin cortar la piel. Para un apurado que dura todo el día.

Precisión, incluso en las zonas más difíciles de afeitar

Precisión, incluso en las zonas más difíciles de afeitar

Cabezales compactos, flexibles y más pequeños con patrones de estiramiento de la piel que se adaptan dinámicamente a cada curva del rostro. Para un contacto constante con la piel con un 20% más de precisión* para atrapar el vello difícil en el cuello y debajo de la nariz para una precisión total.

Eficaz en cada pasada, incluso en barbas de 1, 3 o 7 días

Eficaz en cada pasada, incluso en barbas de 1, 3 o 7 días

Diseñadas para atrapar el vello en cualquier dirección, las cuchillas de precisión dobles NanoTech giran 360° y capturan un 25 % más de vello por pasada*. Con hasta 8 millones de movimientos de corte por minuto, garantizan una eficiencia precisa incluso en barbas de 1, 3 o 7 días

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

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4.4

de 4

839

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

02/08/2026

España

España

FuLL

iNCReiBLe, DeCiSioN MaS Que aCeRTaDa, a La aLTuRaaaaa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

Date of Use 2026-08-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

Date of Use 2026-08-01

21/07/2026

España

España

Comprador verificado

Cero irritaciones

Tengo la Philips i9000 Prestige Ultra XP9402/31 desde hace unas semanas y estoy encantado. Tenía miedo de que me irritara la piel porque soy bastante sensible, pero para nada. El apurado es buenísimo y va súper suave. Al final me afeito mucho más a menudo que con la maquinilla manual porque no me deja la cara irritada. La recomiendo 100% si buscas comodidad y buen resultado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-14

11/07/2026

España

España

Una máquina perfecta, muy buen apurado de barba, es la primera vez que tengo una máquina electrica

Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9405/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

Date of Use 2026-07-11

Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9405/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

Date of Use 2026-07-11

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Frente a la serie 3000 de Philips

  2. Comparado con el modelo anterior

  3. en comparación con el revestimiento sin microesferas

  4. en comparación con agua en la recarga

  5. Al registrarte en Philips.es en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra