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Este producto
i9000 Prestige Ultra
Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
499,99 €
Cartucho de dosis de limpieza rápida
13,99 €
Cartucho de dosis de limpieza rápida
22,99 €
Cartucho de dosis de limpieza rápida
39,99 €
499,99 €
Sistema de afeitado 'Levanta y Corta' de acción triple
Cuchillas de precisión dobles NanoTech
Sistema de precisión flexible 360°
Sensor de presión y control de movimiento
7 años de garantía****
Nuestro sistema patentado 'Levanta y Corta' de triple acción levanta el vello suavemente de la raíz para cortarlo con precisión hasta -0,08 mm al nível de la raíz, sin cortar la piel. Para un apurado que dura todo el día.
Cabezales compactos, flexibles y más pequeños con patrones de estiramiento de la piel que se adaptan dinámicamente a cada curva del rostro. Para un contacto constante con la piel con un 20% más de precisión* para atrapar el vello difícil en el cuello y debajo de la nariz para una precisión total.
Diseñadas para atrapar el vello en cualquier dirección, las cuchillas de precisión dobles NanoTech giran 360° y capturan un 25 % más de vello por pasada*. Con hasta 8 millones de movimientos de corte por minuto, garantizan una eficiencia precisa incluso en barbas de 1, 3 o 7 días
Nuevo
Premios
4.4
de 4
841
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
VOA88
02/08/2026
España
FuLL
iNCReiBLe, DeCiSioN MaS Que aCeRTaDa, a La aLTuRaaaaa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-08-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-08-01
Davefa
21/07/2026
España
Comprador verificado
Cero irritaciones
Tengo la Philips i9000 Prestige Ultra XP9402/31 desde hace unas semanas y estoy encantado. Tenía miedo de que me irritara la piel porque soy bastante sensible, pero para nada. El apurado es buenísimo y va súper suave. Al final me afeito mucho más a menudo que con la maquinilla manual porque no me deja la cara irritada. La recomiendo 100% si buscas comodidad y buen resultado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-14
Mano 2026
11/07/2026
España
Una máquina perfecta, muy buen apurado de barba, es la primera vez que tengo una máquina electrica
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9405/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-11
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9405/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-11
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Frente a la serie 3000 de Philips
Comparado con el modelo anterior
en comparación con el revestimiento sin microesferas
en comparación con agua en la recarga
Al registrarte en Philips.es en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra