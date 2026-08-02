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Este producto
i9000 Prestige Ultra
Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
271,99 €
Cartucho de dosis de limpieza rápida
13,99 €
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Cartucho de dosis de limpieza rápida
39,99 €
271,99 €
Sistema de afeitado 'Levanta y Corta' de acción triple
Cuchillas de precisión dobles NanoTech
Sistema de precisión flexible 360°
Sensor de presión y control de movimiento
7 años de garantía****
Nuestro sistema patentado 'Levanta y Corta' de triple acción levanta el vello suavemente de la raíz para cortarlo con precisión hasta -0,08 mm al nível de la raíz, sin cortar la piel. Para un apurado que dura todo el día.
Cabezales compactos, flexibles y más pequeños con patrones de estiramiento de la piel que se adaptan dinámicamente a cada curva del rostro. Para un contacto constante con la piel con un 20% más de precisión* para atrapar el vello difícil en el cuello y debajo de la nariz para una precisión total.
Diseñadas para atrapar el vello en cualquier dirección, las cuchillas de precisión dobles NanoTech giran 360° y capturan un 25 % más de vello por pasada*. Con hasta 8 millones de movimientos de corte por minuto, garantizan una eficiencia precisa incluso en barbas de 1, 3 o 7 días
Nuevo
Premios
4.4
de 4
839
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
VOA88
02/08/2026
España
FuLL
iNCReiBLe, DeCiSioN MaS Que aCeRTaDa, a La aLTuRaaaaa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-08-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-08-01
Davefa
21/07/2026
España
Comprador verificado
Cero irritaciones
Tengo la Philips i9000 Prestige Ultra XP9402/31 desde hace unas semanas y estoy encantado. Tenía miedo de que me irritara la piel porque soy bastante sensible, pero para nada. El apurado es buenísimo y va súper suave. Al final me afeito mucho más a menudo que con la maquinilla manual porque no me deja la cara irritada. La recomiendo 100% si buscas comodidad y buen resultado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-14
Mano 2026
11/07/2026
España
Una máquina perfecta, muy buen apurado de barba, es la primera vez que tengo una máquina electrica
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9405/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-11
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9405/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-11
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Frente a la serie 3000 de Philips
Comparado con el modelo anterior
en comparación con el revestimiento sin microesferas
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