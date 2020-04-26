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  • Ligereza máxima. Sonido a lo grande.
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Descatalogado

Auriculares de conexión inalámbrica con Bluetooth®

SHB4205BK/00

3.7
| (13) Reseñas
Ligereza máxima. Sonido a lo grande.
Bienvenido a la libertad con ligereza. Sin cables que te sujeten. Los auriculares con banda para el cuello inalámbricos Philips Flite Hyprlite son tan compactos y ligeros que apenas los notarás en los oídos.
Ver todos los beneficios

Unos auriculares que desafían las leyes de la gravedad

Ligereza máxima. Sonido a lo grande.

  • Control. 12,2 mm, parte posterior ab.

  • Intrauditivo

Túnel de graves para unos graves ricos

Túnel de graves para unos graves ricos

El innovador túnel de graves en el auricular aumenta el flujo de aire para proporcionar graves ricos y profundos.

Altavoces de alta potencia para un sonido nítido

Altavoces de alta potencia para un sonido nítido

Los altavoces de 12,2 mm de alta potencia se han diseñado para reproducir un sonido nítido.

Control remoto para llamadas manos libres y música

Control remoto para llamadas manos libres y música

El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

13

Reseñas

3

26/04/2020

Deutschland

Deutschland

Angenehmer Tragekomfort

Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

17/04/2020

Deutschland

Deutschland

Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten

Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

03/01/2020

Deutschland

Deutschland

Das Produkt ist super

Akku hält locker 8 Std. bei Dauerschleife der Musik.

Ventajas

Vibrationsalarm bei Anruf

Contras

In weiss wird schnell schmutzig und wo das Kabel langgeht unten kratzt etwas durch die Einkerbung

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

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