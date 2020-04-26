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Descatalogado
SHB4205BK/00
Control. 12,2 mm, parte posterior ab.
Intrauditivo
El innovador túnel de graves en el auricular aumenta el flujo de aire para proporcionar graves ricos y profundos.
Los altavoces de 12,2 mm de alta potencia se han diseñado para reproducir un sonido nítido.
El control remoto fácil de usar te permite reproducir o detener canciones y responder llamadas con solo pulsar un botón.
3.7
de 4
13
Reseñas
L.123
26/04/2020
Deutschland
Angenehmer Tragekomfort
Eine der weniger Kopfhörer, die gut im Ohr sitzen und auch nach längerem hören nicht unangenehm werden!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SHB4205WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer
Sí, recomiendo este producto
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Schbaiderei
17/04/2020
Deutschland
Bester Kopfhörer zum Joggen und Arbeiten
Super Akkulaufzeit. Super halt. Kein verlieren der Kopfhörer. Haben bereits zwei davon.
Sí, recomiendo este producto
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Nikki2007
03/01/2020
Deutschland
Das Produkt ist super
Akku hält locker 8 Std. bei Dauerschleife der Musik.
Ventajas
Vibrationsalarm bei Anruf
Contras
In weiss wird schnell schmutzig und wo das Kabel langgeht unten kratzt etwas durch die Einkerbung
Sí, recomiendo este producto
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Los resultados reales pueden variar